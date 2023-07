So viel verdiente Porno-Superstar an einem Drehtag

Im Jahr 2018 verriet die amerikanische Erotikdarstellerin Riley Reid, dass sie einmal eine unglaubliche Summe für einen einzigen Drehtag bekommen hat.

In der achten Folge des Impaulsive-Podcasts erzählte Riley Reid (31) den Moderatoren Logan Paul (28), Mike Majlak (38) und George Janko (30) von ihrem bisher lukrativsten Gehaltsscheck. Auf die Frage, ob sie "gutes Geld" verdiene, während sie in der Erwachsenenindustrie arbeite, antwortete die Schauspielerin: "Das meiste, was ich an einem Tag bekommen habe... Ich glaube, 12.000 Dollar für einen Tag bei einem Dreh.

Verdiente mit anderen Inhalten ebenfalls Geld

Reid fuhr dann fort, dass sie zwar gut bezahlt wird und über Online-Plattformen pro Ansicht bezahlt wird, aber dass das Filmen von Inhalten nicht unbedingt den Hauptteil ihres Gehalts ausmacht. "Das ist nur ein einziger Dreh, aber ich verdiene mein Geld auf viele verschiedene Arten", sagte sie.

Die 31-Jährige spielt nicht nur in Videos für verschiedene Online-Plattformen mit, sondern betreibt auch ihr eigenes OnlyFans-Konto, auf dem sie exklusive Videos postet und private Nachrichten an Kunden verschickt. Laut Schätzungen der Mail Online verdiente Reid im Jahr 2022 bis zu 570.000 Dollar. Außerdem besitzt Riley ihre eigene Social-Media-Marketing-Agentur, die "Elite-Inhaltsersteller" vertritt, sowie ihre eigene Bekleidungsmarke, EIGHTEEN-PLUS.