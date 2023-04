Sohn engagierte Auftragskiller, um Vater zu töten: Lebenslange Haft

Ein Mann wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem er einen Killer angeheuert hatte, um seinen Vater zu töten, um die Kontrolle über das „lukrative“ Familienunternehmen zu übernehmen.

Anthony Zottola Sr, 45, wurde zu lebenslanger Haft plus 112 weitere Jahre verurteilt, weil er einem Killer befohlen hatte, seinen Vater, den 71-jährigen Immobilienmagnaten Sylvester Zottola, zu ermorden. In einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums heißt es, Anthony habe den 37-jährigen Killer Himen Ross engagiert. Zottola wurde von dem Killer bei einem McDonalds aufgelauert und niedergeschossen.

Brutale Tat

Anthony hatte auch geplant, seinen Bruder Salvatore, 42, zu töten, der mehrmals außerhalb seines Anwesens in Throgs Neck in der Bronx angeschossen wurde, aber überlebte. US-Anwalt Breon Peace sagte in einer Erklärung: „Im Laufe von mehr als einem Jahr wurde das ältere Opfer, Sylvester Zottola, verfolgt, geschlagen und niedergestochen, ohne zu wissen, wer die Angriffe orchestriert hat. Es war sein eigener Sohn, der so entschlossen war, das lukrative Immobiliengeschäft der Familie zu kontrollieren, dass er eine Bande von Killern anheuerte, um seinen Vater zu ermorden."

„Für die Verurteilung seines Vaters zu einem gewaltsamen Tod werden Anthony Zottola und sein Mitangeklagter den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen.“ Anthony hatte geholfen, das Immobiliengeschäft der Familie zu verwalten, indem er Immobilien verwaltete, Miete kassierte und über ein Unternehmen, das sich gemeinsam mit Salvatore befand, bei der Instandhaltung half.

Nach Angaben des Justizministeriums wollte er seine Familienmitglieder töten, um die „Kontrolle“ über die zwei Dutzend Mehrfamilien-Miet- und Gewerbeimmobilien der Zottolas in der Bronx im Wert von 45 Millionen US-Dollar zu übernehmen.