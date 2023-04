Spiel war großer Erfolg: 'Assasins Creed Black Flag'-Comic angekündigt

Fast ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung von Assassin's Creed: Black Flag wurde eine Fortsetzung angekündigt. Es wird jedoch kein Spiel, sondern ein Comic sein.

Assassin's Creed-Fans werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass diese Fortsetzung bereits 2021 angekündigt wurde. Assassin's Creed: Black Flag gilt weithin als eines der brillantesten Spiele der Assassin's Creed-Reihe. Zu diesem Zeitpunkt hatte die neu angekündigte Fortsetzung jedoch weder einen Titel noch ein Veröffentlichungsdatum und rund zwei Jahre nach dieser Ankündigung wissen wir nun mehr über den kommenden Ableger.

Als Assassin's Creed im Oktober 2013 und auf dem Höhepunkt der PS3/Xbox 360-Ära veröffentlicht wurde, erweckte es die Assassin's Creed Open-World-Formel zu neuem Leben, indem es den Spieler in die Rolle eines mutigen Piraten versetzte, der die Meere nach Beute und Abenteuern absuchen sollte.

Assassin's Creed: Forgotten Temple soll eine direkte Fortsetzung der Geschichte von Edward Kenway in Assassin's Creed: Black Flag sein. Die Fortsetzung folgt Edwards Reise auf der Suche nach den Stücken von Eden entlang der Küsten der südostasiatischen Meere, nachdem er vollständig in die Assassinen-Bruderschaft integriert wurde, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die erste von sechs Folgen startet am 24. April.