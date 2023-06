Ein Produkt, dass den Fußball-Verein Rapid Wien, das Herz und die Fans in sich trägt.

Mit dem 1899 Green Dry Gin hat der Premium Bio-Gin Hersteller Rick Gin sowie der Getränkepartner Ammersin Ende 2020 ein einzigartiges Produkt lanciert, welches mit 14 sorgfältig ausgewählten & durchdachten Bio-Botanicals die DNA von Rapid Wien in einer Flasche Gin widerspiegelt.

"Gemeinsam. Kämpfen. Siegen."

Die Geschichte und das Herzblut, das in einem Fußballverein wie Rapid Wien stecken, in eine Flasche zu packen, ist keine leichte Aufgabe, aber sie wurde mit dem Launch des 1899 Green Dry Gin gemeistert.

Abgestimmt bis zum letzten Kick

Am 8. Jänner 1899 wurde der Sportklub Rapid geboren und eine außergewöhnliche Ära begann. Der Green Dry Gin, welcher nach dem Gründungsjahr von Rapid Wien benannt wurde, spiegelt 123 Jahre Fußballgeschichte wieder.

An die Herkunft des Vereins aus dem 14. Wiener Gemeindebezirk angelehnt, entstand so in Zusammenarbeit von Rick Gin und Ammersin ein Dry Gin mit 14 sorgfältig ausgewählten Bio Botanicals: Gründer Wacholder, Weinblüten aus Venetien, Holunder aus Nürnberg, Ragani, eine spezielle Oregano Art aus Griechenland sowie Angelikawurzeln aus Budapest. Diese Zutaten machen diesen Gin zu etwas ganz Besonderem.

Die vier Botanicals aus Griechenland, Venetien, Nürnberg und Budapest sind eine Hommage an vier befreundete Vereine: Panathinaikos Athen, Venezia FC, 1. FC Nürnberg und Ferencvaros Budapest. Hier bestehen seit vielen Jahren Fanfreundschaften und diese dürfen natürlich nicht im Gin fehlen.

Der 1899 Green Dry Gin

Dieser Gin wurde in 1,5 Jahren akribischer Arbeit kreiert und trägt den Verein, das Herz und die Fans in sich.

Der 1899 Green Dry Gin ist ein qualitativ hochwertiges Produkt mit viel Liebe zum Detail. Auf der Flasche ist neben dem Gründungsjahr auch das Rapid Gründungswappen, am Flaschenhals die grün-weiße Kordel sowie ein Fußball im alten Stil als Zeichen für Traditionsbewusstsein.

Alle Botanicals sind zu 100% Bio und mit Ausnahme der bewusst botanisch gewählten Zutaten, alle aus regionalen Betrieben in Österreich.

Ein Geschmacksvolltreffer

Um den Geschmack des Gins voll auszukosten, einfach 4cl des 1899 Green Dry Gins zusammen mit einer Flasche Fentimans Connoisseurs Tonic Water und einer frischen grünen Limetten-Zeste genießen.