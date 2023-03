Falstaff-Ranking: DAS sind die besten Restaurants in Österreich

Nicht nur politische Parteien, auch die besten Restaurants Österreichs werden gewählt. 20.000 Mitglieder wählten unter 2.000 Restaurants aus. Die Sieger sind alte Bekannte.

Ausgewertet wurden die 20.000 Stimmen der Mitglieder, um die besten Restaurants Österreichs zu küren. Die maximale Punktezahl von 100 Falstaff-Punkten erreichten heuer zwei Restaurants, nämlich der 3-Sterne-Koch Juan Amado und das bekannte Steirereck. Beide sind in Wien angesiedelt. Für jedes Bundesland wurde ein Ranking zusammengestellt und die Top-Drei gekürt.

In Oberösterreich siegte Lukas Nagl mit dem „Bootshaus. In Tirol gibt es auch einen neuen Sieger: das „Gourmet-Restaurant Stüva“ in Ischgl. In der Steiermark gibt es nur mehr einen Gewinner: Die „Weinbank“ in Ehrenhausen und in Kärnten kocht Hubert Wallner am Wörthersee immer noch am besten. In Vorarlberg siegte die „Rote Wand“ mit dem Chef’s Table – trotz Kochwechsel – abermals. Der stabilste Sieger ist in Niederösterreich zu Hause: das „Landhaus Bacher“ siegte nun schon wiederholt.

Genuss und Kulinarik sind nicht nur Teil der österreichischen Identität, sondern spielen auch bei der Reisewahl der Gäste eine entscheidende Rolle. In diesem Sinne kann die österreichische Gastronomie zu Recht stolz auf ihre Leistungen sein. Mit ihrer traditionell gelebten Innovationskraft hebt sie die hohen Qualitätsstandards und regionalen Besonderheiten immer wieder sehr zeitgemäß auf das nächste Level“, so Susanne Kraus-Winkler, Staatssekretärin für Tourismus.

Hier die Top-Lokale aus jedem Bundesland im Überblick:



Wien:

1. Bundesland-Sieger: Steirereck, 1030 Wien: 100 Falstaff-Punkt



1. Bundesland-Sieger: Amador, 1190 Wien: 100 Falstaff-Punkte2. Mraz & Sohn, 1200 Wien: 99 Falstaff-Punkte3. Silvio Nickol, 1010 Wien: 98 Falstaff-Punkte

Niederösterreich:



1. Bundesland-Sieger: Landhaus Bacher, 3512 Mautern an der Donau: 99 Falstaff-Punkte



2. Der Floh, 3425 Langenlebarn: 95 Falstaff-Punkte2. Mörwald Gourmet Toni M., 3483 Feuersbrunn: 95 Falstaff-Punkte2. Triad, 2853 Krumbach: 95 Falstaff-Punkte3. Esslokal, 3493 Hadersdorf am Kamp: 93 Falstaff-Punkte

Burgenland:

1. Bundesland-Sieger: Taubenkobel, 7081 Schützen: 96 Falstaff-Punkte



2. Gut Purbach, 7083 Purbach: 94 Falstaff-Punkte3. Infinity | The Resort, 7163 Andau: 93 Falstaff-Punkte

Steiermark:

1. Bundesland-Sieger: Die Weinbank – Restaurant, 8461 Ehrenhausen: 98 Falstaff-Punkte



2. Harald Irka am Pfarrhof, 8444 St. Andrä im Sausal: 96 Falstaff-Punkte3. Geschwister Rauch Restaurant, 8343 Bad Gleichenberg: 95 Falstaff-Punkte

Kärnten:

1. Bundesland-Sieger: Gourmet Restaurant Hubert Wallner, 9082 Dellach: 99 Falstaff-Punkte



2. Die Forelle, 9762 Weißensee: 98 Falstaff-Punkte3. Caramé, 9220 Velden: 95 Falstaff-Punkte

Oberösterreich:

1. Bundesland-Sieger: Bootshaus Restaurant, 4801 Traunkirchen: 98 Falstaff-Punkte



2. Ois im Mühltalhof, 4120 Neufelden: 97 Falstaff-Punkte3. Lukas, 4780 Schärding: 95 Falstaff-Punkte

Salzburg:

1. Bundesland-Sieger: Ikarus Hangar-7, 5020 Salzburg: 99 Falstaff-Punkte



1. Bundesland-Sieger: Obauer, 5450 Werfen: 99 Falstaff-Punkte2. Döllerers Restaurant, 5440 Golling: 98 Falstaff-Punkte3. Senns Restaurant, 5020 Salzburg: 97 Falstaff-Punkte

Tirol:

1. Bundesland-Sieger: Stüva, 6561 Ischgl: 98 Falstaff-Punkte



2. Paznaunerstube Trofana Royal, 6561 Ischgl: 98 Falstaff-Punkte3. Berggericht, 6370 Kitzbühel: 95 Falstaff-Punkte3. Heimatbühne Trofana Royal, 6561 Ischgl: 95 Falstaff-Punkte3. Interalpen-Chef’s Table, 6410 Telfs/Buchen: 95 Falstaff-Punkte3. Schwarzer Adler, 6060 Hall in Tirol: 95 Falstaff-Punkte3. Tannenhof, 6580 St. Anton am Arlberg: 95 Falstaff-Punkte

Vorarlberg



1. Bundesland-Sieger: Rote Wand Chef’s Table, 6764 Lech: 97 Falstaff-Punkte



2. Guth, 6923 Lauterach: 95 Falstaff-Punkte2. Kilian Stuba, 6992 Hirschegg: 95 Falstaff-Punkte3. Aurelio’s, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte3. Bergkristall, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte3. Griggeler Stuba, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte3. Jakob & Ethel im Klösterle, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte3. Restaurant Almhof Schneider, 6764 Lech: 95 Falstaff-Punkte