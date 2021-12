Bei Oma online backen lernen

Das Online-Angebot wurde ausgeweitet.

Die Vollpension versüßt uns die Weihnachtszeit gleich doppelt. Denn mit dem neuen Online-Angebot des Wiener Generationencafés Vollpension war es noch nie so einfach, backen zu lernen, selbst für Leute, die noch nie einen Schneebesen in der Hand hatten. Die Online-Backplattform, die durch die ersten Lockdowns der Gastronomie als vorübergehende Möglichkeit, die Senior:innen in Beschäftigung zu halten, letztes Jahr aus dem Boden gestampft werden musste, wurde über die letzten Monate ausgeweitet und international ausgerollt.

Mehr Infos und backademie.com

Vollpension-Buchteln nachbacken!

