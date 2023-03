Burger-Check: So schmeckt der neue Big Mac

COOKING hat getestet: Der Burger-Klassiker von McDonald's werden erstmals neu zubereitet.

Burger-Fans, aufgepasst: Den beliebten Big Mac wird es bei McDonald’s in 200 Filialen österreichweit in gewohnter Form nicht mehr geben. Ab heute schmecken laut der Best-Burger-Kampagne alle Burger-Klassiker „noch besser“: frischer, heißer, saftiger. Dafür dreht die beliebte Burgerkette erstmals bei Zubereitung und Zutaten an „Geschmacksschrauben“. Ziel: Beste Burger für bestes Geschmackserlebnis. „Die Rezepturen der Beef-Patties, Buns und Zubereitungsschritte wurden verfeinert. Es wird nun anders gegrillt und Zwiebeln direkt am Grill auf das Rindfleisch gegeben. So werden die Pattys noch heißer und saftiger und intensiver im Geschmack“, so eine Sprecherin von McDonald’s.

Mehr Geschmack fürs gleiche Geld, kein Preisanstieg

COOKING durfte nicht nur den neuen Big Mac und Doppel-Cheese-Burger in der McDonald’s-Filiale auf der Mariahilfer Straße 22 gustieren, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. In der Restaurantküche wurde ein Big Mac unter Anleitung selbst hergestellt. Der Check: Der Geschmack ist intensiver, im Burger ist mehr Soße. Erfreulich: Man erhält mehr für sein Geld. Die Preise sind dieselben.