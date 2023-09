Das sind die 100 besten Pizzerien der Welt

Pizza-Lovers aufgepasst! Das neue Pizza-Ranking "Top100Pizza" hat die hundert besten Pizzerien der Welt gekürt.

Wenig überraschend: Fast die Hälfte der hundert besten Pizzerien der Welt liegen im Land der Pizzas - 47 der 100 weltbesten Pizzerien befinden sich in Italien, darunter auch die Top 3. Aber auch Restaurants aus Dänemark und Japan schaffen es unter die Top 10 des Rankings von 2023.

"Top100Pizza"-Ranking

Das Ranking "Top100Pizza" wird jedes Jahr vom unabhängigen Projekt "The Best Chef" erstellt, welches bereits im Jahr 2015 von Joanna Slusarczyk und Cristian Gadau gegründet wurde. An der Abstimmung beteiligen sich internationale Gastronomieexperten und Branchenprofis – alle mit dem Ziel, die beste Pizzeria der Welt zu finden.

Das sind die Top 3 Pizzerien der Welt

Platz 1: Pepe In Grani, Italien

Auf das Siegerpodest schafft es Franco Pepe mit seiner Pizzeria Pepe In Grani. Das im Jahr 2012 eröffnete Restaurant liegt in der Region Kampanien. Der Pizza-Chef stammt aus einer Bäckerfamilie und hat seine Pizza-Expertise bereits während seiner Jugend von seiner Familie gelernt. Sein Geheimrezept: eine selbst zubereitete, einzigartige Mehlmischung, lokale Zutaten und viel Gastfreundschaft.

Platz 2: I Masanielli, Italien

Ebenfalls in der Region Kampanien schafft es die Pizzeria I Masanielli in diesem Jahr auf den zweiten Platz im Ranking. Die Pizzeria in der Stadt Caserta begann vor 20 Jahren ursprünglich als kleiner Familienbetrieb mit Take-away-Pizzen. Der größte Stolz von Besitzer Francesco Martucci: Die dreifach belegte Pizza Futuro di Marinara.

Platz 3: Pizzarium, Italien

Der dritte Platz geht an Gabriele Bonci und seine Pizzeria Pizzarium in Rom. Auch er setzt auf selbst hergestelltes Mehl. Seine Rezepte ändern sich je nach Jahreszeit und saisonalen Zutaten. Jede Pizza basiert jedoch auf Margherita, Pizza Bianca oder Kartoffeln. Seine TV-Auftritte in verschiedenen italienischen Fernsehsendungen und seine bekannte Pizzeria haben ihm den Spitznamen "König der römischen Pizza" eingebracht.

Die Top 10

In den Top 10 wird es internationaler. Eine Pizzeria aus Barcelona schafft es auf Platz 6. Tokio ist gleich zweimal vertreten und auch Pizzerien aus Kopenhagen und dem amerikanischen Jersey City gehören zu den Pizza-Favoriten 2023. Das gesamte Ranking finden Sie HIER.