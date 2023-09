× Hier gibt's die teuerste Pizza Österreichs

Pizzen gibt es in den verschiedensten Arten und Formen. Unterschiedliche Pizza-Belege peppen nicht nur den Geschmack auf, sondern erhöhen auch den Preis. Eine Wiener-Pizzeria hat sich nun eine einzigartige Kreation ausgedacht - als teuerste Pizza Österreichs sind Geschmack und Preis kaum zu toppen.

Wer braucht schon eine langweilige Pizza Margherita, wenn man stattdessen auch ein luxuriöses Meisterwerk genießen kann? Genau das dachte sich auch das renommierte Restaurant "Viva la Mamma" im Herzen des 1. Bezirks in Wien und rief somit die teuerste Pizza Österreichs ins Leben. Die neueste Kreation der Pizzeria trägt den Namen "Mamma Rich" und vereint Luxus mit Genuss. Genießen kann man das kulinarische Meisterwerk um satte 469 Euro.

Luxus-Pizza mit Kaviar und Gold

Was macht die Pizza so teuer? Die Antwort liegt in den erlesenen Zutaten und der raffinierten Gestaltung. Die "Mamma Rich" wird großzügig mit 125 Gramm Royal Kaviar aus den Stören des Kaspischen Meeres belegt. Dieser Kaviar gilt als eine der besten und seltensten Kaviarsorten der Welt. Die aufwendige Gewinnung und Verarbeitung dieses Kaviars treiben auch die Kosten in die Höhe, verleihen der Pizza jedoch einen unvergleichlichen Geschmack. Eine weitere extravagante Note erhält die "Mamma Rich" durch die Verzierung mit 23 Karat Blattgold. Dieses kostbare Material wird sorgfältig auf dem Rand der Pizza aufgetragen und verleiht dem mit Sepia Tinte gefärbten schwarzen Pizzateig nicht nur einen luxuriösen Glanz, sondern unterstreicht auch den extravaganten Charakter des Gerichts.

© Viva la Mamma ×

Hintergrund und Idee

Als Antwort auf die Frage nach einer einzigartigen Pizza-Kreation wurde die Idee geboren, eine Pizza mit Kaviar zu kreieren. Durch umfassende Preiskalkulationen entstand somit "Die teuerste Pizza Österreichs", die auch in den sozialen Medien für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

Auf der Speisekarte ist die Pizza jedoch nicht zu finden - zu genießen gibt es sie nur bei Vorbestellung am Vortag. Wer sich traut (und das notwendige Kleingeld hat) sollte die einzigartige Kreation jedenfalls probieren!