× Die schönsten Rooftop-Bars, Grün-Oasen und Schanigärten in Wien

Den Sommer genießt man in Wien am besten im Freien – in versteckten Grün-Oasen, herrlichen Schanigärten oder luftigen Rooftops über der Stadt – wir zeigen die schönsten Hotspots.

NENI AM WASSER - Beach-Vibes

© Neni am Wasser ×

Abtauchen: Die Gastro-Familie rund um szene-Köchin Haya Molcho lädt an der Donaukanal-Meile (obere Donaustraße 65,1020 Wien) mit strand-stimmung und mediterranem Flair zum Genießen ein. Wie in den trendigen Beach-Clubs von Mykonos, Ibiza und Tulum lässt sich zwischen sandfarbenem Interior, Kakteen und Schattenspielen der Alltag für kurze Zeit vergessen. serviert werden u.a. Fisch und Meeresfrüchte.

neni.at

CHEZ BERNARD - Sundowner über allen Dächern der Stadt

© SCHARFEGGERCNG ×

Sonnig: Im 8. Stock des Hotel Motto öffnet sich die Dachterrasse des hauseigenen Restaurants Chez Bernard (Schadekgasse 20,1060 Wien) für einen spektakulären Blick über Wien. Bei Schönwetter kommen hier Gourmets, trendbewusste City-Girls und Reisende aus aller Welt zusammen, um in entspanntem Ambiente mit aufregenden Cocktails (z.B. Porn Star Martini um 15 Euro) auf den Sonnenuntergang anzustoßen.

chezbernard.at

HEUER - Oase mit Spitzenküche

© Antonia Lang ×

© Antonia Lang ×

Gemütlich: Neben mehrgängigen Chef- Menüs und wöchentlich wechselnden Specials punktet der Hotspot (Treitlstraße 2,1040 Wien) am Karlsplatz mit einem Sonnendeck und City-Garten für lange Sommernächte.

heuer-amkarlsplatz.com

JUWEL - Sommer-Bar with a view

© Tim Walker ×

Cheers: Fünfzehn Stockwerke über dem Donaukanal (Taborstraße 1/3,1020 Wien) begeistert die höchstgelegene Bar Wiens noch bis zum 26. August nicht nur mit ihrer großzügigen Dachterrassen-Lounge, sondern auch mi t ihrer extravaganten Cocktail-Karte, die sich sehen lassen kann.

juwel.wien

PALAIS FREILUFT - Fine Dining

© Freiluft ×

Dinner at the Park: Der Garten des Palais Auersperg verwandelt sich auch diesen Sommer wieder in eine urbane Afterwork- Kulisse für Genießer, die sich wöchentlich auf Dinner-Events mit mehrgängigen Menüs von ausgewählten Haubenköch:innen (z.B. Parvin Razavi, 29.6., u.) freuen dürfen.

freiluft.co.at

KLEINOD STADTGARTEN - Italo-Gaumenfreuden

© Nikolaus Martner Maukhof ×

© Nikolaus Martner Maukhof ×

Stimmungsvoll: Mitten in der Wiener Innenstadt (Johannesgasse 33,1010 Wien) begrüßt der beliebte City-Treff wieder anspruchsvolle Feinschmecker:innen und Cocktail-Fans mit sommerlicher, italienischer Küche und bezauberndem Ambiente für lange Sommernächte.

kleinod-stadtgarten.wien

BOOTSHAUS - Wasserkraft

© Lackner ×

© Lackner ×

Sommerfrische: Ein Besuch im Bootshaus (An der unteren Alten Donau 61,1220 Wien) direkt am Wasser an der Alten Donau fühlt sich an wie ein kurzer Urlaub. Mit cooler Ruderclub-Atmosphäre, einem spritzigen Caipirinha in der Hand und leckeren Fischgerichten am Teller lässt sich hier am Steg der Sonnenuntergang wunderbar genießen.

dasbootshaus.at

SPELUNKE - Anker setzen und verweilen

© Spelunke ×

© Spelunke ×

In-Lokal: Die Spelunke (Taborstraße 1,1020 Wien) am Donaukanal hat ihre Schleusen um einen gemütlich-schicken Schanigarten erweitert und heißt After-Work-Gäste und Genuss-Affine mit blumigem Outdoor-Bereich, kreativen Dinks und Köstlichkeiten des Küchenchefs und Haubenkochs Ralph Kampf an Bord willkommen. spelunke.at