12 Bartender versorgen Cocktail-Fans mit 16 exklusiven Kreationen.

Schon im ersten Lockdown hatte Moët Hennessy Österreich die Idee, erstklassige Bar-Kultur nach Hause zu bringen. Mit www.drinks-at-home.at ging die erste Plattform für österreichische Bars und ihre Delivery-Angebote im April online. Die Idee kam so gut an, dass das Konzept nun eine Fortsetzung erfährt, und noch mehr, denn die teilnehmenden Bars machen gemeinsame Sache!

Für jede Laune den richtigen Drink

Nun bietet "Drinks At Home" auf einer Karte 16 verschiedene Cocktails von 8 unterschiedlichen Bars an - alles in neuem Design, mit Zustellung in Wien und österreichweitem Versand. Im Vordergrund der Menükarte stehen die Bartender als Persönlichkeiten, die auch auf den neuen Flaschen-Etiketten in Form von Illustrationen abgebildet werden. Zudem wird auf dem Etikett auch eine „Perfect Serve“-Idee vorgeschlagen. Neue Kreationen und Klassiker werden als Cocktail in zwei verschiedenen Flaschengrößen kontaktlos geliefert und können bargeldlos bezahlt werden. Das Einzige, was man bereit halten muss: Gläser und Eis! Für jede Lockdown-Laune gibt es den richtigen Drink: Auf der Website finden sich Kategorien wie "Netflix & chill", "Liebeskummer & Kuchen" oder "Shakespeare vor dem Kaminfeuer". Für die musikalische Untermalung zu den Cocktails sorgen kuratierte Spotify Playlisten von Wiener DJs. Ein rundes Konzept, das sicherlich auch im Lockdown Nr. 2 gut ankommen wird.