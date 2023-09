Wiener Café Bieder&Maier zum besten Airport-Café der Welt gekürt

Das beste Flughafen-Café der Welt steht am Flughafen Wien.

Die österreichische Kaffeemarke Bieder & Maier wurde bei der Preisverleihung der renommierten FAB Awards in Bangkok mit ihrem Café am Terminal 3 des Wiener Flughafens als „Airport Coffee or Tea Offer of the Year“ ausgezeichnet. Die innovative Neuinterpretation des Wiener Kaffeehauses setzte sich gegen nominierte globale Marken wie Costa Coffee oder Ralph’s Coffee durch.

© Bieder & Maier

Geschmack auf ganzer Linie

In Kooperation mit den Architekten von The Black Square entwickelt und 2022 in einer erfolgreichen Partnerschaft mit dem Betreiber Lagardère und dem Flughafen Wien ins Leben gerufen, präsentiert sich Bieder & Maier am Wiener Flughafen mit einem Interieur aus hochwertigen Materialien wie dunklem Holz, Messing, Marmor und Samt. Eyecatcher ist außerdem das eigens kreierte Chinoiserie Wallpaper. Mit den Bieder & Maier Blends wird die traditionelle Wiener Kaffeehauskultur hier in ihrer ganzen Vielfalt zelebriert und einem internationalen Publikum serviert.

Design am Puls der Zeit

Nach der Auszeichnung für das weltweit beste Packaging Design beim ADC Award in New York und Prämierungen mit dem Red Dot Award und dem German Design Award unterstreicht diese Auszeichnung erneut die Design-Qualität der jungen Wiener Kaffeemarke.

„Die erneute Auszeichnung ist eine große Ehre und außerdem eine Bestätigung, dass wir mit Bieder & Meier genau den Zeitgeist treffen. Hier am internationalen Parkett zu

reüssieren, freut uns ganz besonders“, so Rudi Kobza und Valentin Siglreithmaier von Bieder & Maier.