Das sind die besten McDonalds Hacks

McDonalds hat mit seinen Kult-Gerichten wie Big Macs & Co. einen treuen Kundenstamm gewonnen. Aber wussten Sie, dass es Möglichkeiten gibt, die Speisekarte zu "hacken", um noch erschwinglichere Menüs und köstliche geheime Mischungen zu bekommen?

Von den perfekten Pommes bis zu günstigeren Preisen: Wir verraten die 8 besten McDonalds Hacks, die Sie bei Ihrem nächsten Besuch beim Fast Food Giganten ausprobieren sollten.

1. Fragen Sie nach salzfreien Pommes Frites

Kaum jemand wird bestreiten, dass es bei McDonalds die besten Pommes aller Fast Food Laden gibt. Um zu garantieren, dass Ihre Pommes immer frisch zubereitet werden, können Sie sie auch ohne Salz bestellen. So wird das Personal gezwungen, gleich vor Ort eine eigene Portion zuzubereiten, die Sie später selbst nach Belieben salzen können.

2. Holen Sie sich einen Big Mac zum halben Preis

Sie wollen einen Big Mac, aber wollen nicht den vollen Preis dafür bezahlen? Bestellen Sie einen McDouble, ohne Ketchup oder Senf und bitten dann um Big-Mac-Sauce. Das Ergebnis ist ein fast identischer Burger, jedoch zum halben Preis.

3. Bestellen Sie Ihre Hash Browns gut durchgebraten

Was könnte man an McDonald's Bratkartoffeln nicht mögen? Sie sind salzig, sie sind fettig und sie sind verdammt lecker. Allerdings können Sie Ihre Hash Browns aufwerten, indem Sie darum bitten, sie gut durchgebraten zu bekommen. Das erhöht den Knusperfaktor und macht sie umso köstlicher.

4. Nicht an den Dip-Saucen sparen

Dip-Saucen gehören zwar in der Regel zu Chicken McNuggets, aber Sie können auch den Geschmack eines jeden Sandwichs oder Burgers verbessern. Die meisten wissen nämlich nicht, dass Sie zum Beispiel Buffalo-Sauce zu Ihrem McChicken oder Ranch zu Ihrem Big Mac hinzufügen können. Die Kombinationsmöglichkeiten sind endlos, also probieren Sie es bei ihrer nächsten Bestellung aus.

5. Verlangen Sie eine Rechnung

Wenn Sie nach einer Rechnung fragen, könnten die McDonald's-Mitarbeiter vermuten, dass Sie ein "Mystery Shopper" (Spions) sind. Auf diese Weise bekommen Sie möglicherweise die frischesten und mit größter Sorgfalt hergestellten Speisen.

6. Bestellen Sie den Seniorenkaffee

Wenn Sie über 55 Jahre alt sind und Ihren Ausweis vorlegen, erhalten Sie bei McDonald's 20 % Rabatt auf eine Tasse Kaffee. Und wenn Sie Stammkunde sind, bekommen Sie beim achten Mal sogar einen kostenlosen Kaffee. Ein weiterer cleverer Weg, um Geld zu sparen.

7. Fragen Sie nach einen Burger ohne eine Zutat

Genauso, wie Sie auch garantieren, dass Sie frische Pommes bekommen können, wenn Sie sie ohne Salz verlangen, können Sie einen frisch zubereiteten Burger oder Sandwich garantieren, indem Sie an der Theke bitten, eine der üblichen Zutaten wegzulassen. Das Personal muss den Burger dann neu zubereiten, anstatt Ihnen einen zu geben, der schon länger unter den Wärmelampen liegt.

8. Stellen Sie sich einen eigenen "McGangBang" zusammen

Wenn Sie Lust auf einen doppelten Fleischgenuss haben, ist dieser billige und klassische Menü-Hack genau das Richtige für Sie. Um dieses Experiment zusammenzustellen, fragen Sie nach einem McChicken und einem Double Cheeseburger. Sobald Sie an Ihrem Tisch sitzen, schieben Sie das Hähnchen-Sandwich zwischen die Rindfleisch-Patties.