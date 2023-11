× Die besten Food-Adventskalender 2023

Food-Adventskalender sind immer eine gute Idee. Wir zeigen unsere fünf Favoriten für die Vorweihnachtszeit.

Es muss nicht immer Schokolade sein: Wie kreativ, lecker und sogar gesund Food-Adventskalender sein können, zeigt unsere Auswahl. Von Gewürzen bis hin zu healthy Snacks und Tee dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Adventszeit kann kommen!

An Just Spices kommen wir im Supermarkt mittlerweile nicht mehr vorbei. Der Adventskalender der beliebten Marke ist perfekt für Hobby-Köche. Neben 24 Gewürzmischungen in Originalgröße ist im großen Kalender auch ein Kochbuch voller Rezept-Inspirationen enthalten.

© Just Spices

Der beliebte Nespresso-Adventkalender ist natürlich auch dieses Jahr wieder für das ORIGINAL und VERTUO System erhältlich . Hinter den Türchen im alpinen Design verbergen sich neben den saisonalen Neuheiten die beliebten Bestandssorten zum Ausprobieren sowie eine festliche Überraschung für den letzten Tag.

© Nespresso

Hinter dem diesjährigen Seeberger Adventkalender verstecken sich 24 unterschiedliche Snacks – schokoladig, pikant, fruchtig, salzig – sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

© Seeberger

Der Märchenbuch Adventskalender ist farbenfroh und märchenhaft dekoriert und bereit, Ihnen in seinen 24 Fächern die schönsten Geschichten zu erzählen. Hinter den Türchen warten Beutel mit grünem, schwarzem und weißem Tee mit fruchtigen, blumigen oder würzigen Aromen. Das Ganze begleitet von einem Accessoire und einer kleinen Leckerei zum Probieren.

© Kusmi Tea

Der STAUD’S Adventskalender ist feines Genuss-Potpourri und kunstvolles Sammlerstück in einem. Neben den bewährten Klassikern werden jedes Jahr auch neue exklusive Sorten kreiert. Heuer sind es – so viel sei schon jetzt verraten - Spezialitäten wie die Paradeiser mit Chili oder der feine Edelkastanienhonig. Hinter welchen Türchen sich diese befinden, wird traditionsgemäß nicht verraten.