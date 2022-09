Erste Pflanzilla-Filiale von Billa

Veggie-Paradies. Der Konsum von plant-based Lebensmitteln boomt und ist schon lange kein Trend mehr, sondern eine nachhaltige Entwicklung in unserer Gesellschaft.

Und so wurde mit Billa Pflanzilla ein völlig neuartiger Concept-Store entwickelt, der über ein rein pflanzliches Sortiment verfügt und innovative Serviceangebote bereitstellt - damit ist er der Erste seiner Art in Österreich. Mit BILLA PFLANZILLA und dem neu gestalteten Food-Court erleichtert BILLA maßgeblich den Einkauf von Kund:innen, die zu rein pflanzlichen Produkten greifen.

Snackbar. Und wenn es einmal etwas schneller gehen muss, bieten hier Habibi &Hawara Ready-to-Eat-Speisen an. Benannt wurde der Shop in Anlehnung an den Gorilla.

Billa Pflanzilla, 1060 Wien, Mariahilferstraße 38-48, www.billa.at