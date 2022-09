Herbstliche Genuss - Termine zum Vormerken

Feinschmecker aufgepasst!

Der Herbst hat für Kulinarikfans wieder Allerlei zu bieten:

Mi., 28.9.: Mund.ART im Mühlviertel in Oberösterreich:

Das Bergergut in Afiesl bei Haslach als zauberhafte Kulisse für einen Abend, zu dem Patron und Küchenchef Thomas Hofer seine Kollegen Andreas Döllerer und Lukas Nagl eingeladen hat. Zum 10-Hauben-Dinner gibt's Biere der Mühlviertler Privatbrauereien Stift Schlägl, Hofstetten und Freistadt. www.romantik.at

Sa, 8.10.: Bauer & Koch bei Hannes Müller im Genießerhotel die Forelle am Weißensee in Kärnten:

Ein lukullisches Fest am See als Referenz an die landwirtschaftlichen Produzenten. An diesem Tag stehen die Bauern mit ihren Lebensmitteln im Mittelpunkt, und die Meisterköche zaubern daraus kleine Spezialitäten. www.dieforelle.at

Di/Mi, 18./19.10.: Wein-Fest HeImspiel beim Döllerer in Golling im Salzburger Land:

Weinhaus, Restaurant und Wirtshaus Döllerer verwandeln sich zum österreichischen Epizentrum für Genießer. Rund 40 Winzer und Produzenten aus dem In- und Ausland präsentieren persönlich ihre Produkte. www.doellerer.at