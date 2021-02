Heringsschmaus: Tradition to go am Aschermittwoch

Plachutta. Ob Herings­salat nach „Wiener Art“ oder in Preiselbeerrahm, Garnelen-Oktopus- oder Crevetensalat, Hering mit Belugalinsen oder in Curry-Ingwerrahm – noch bis zum 21. Februar können bei Plachutta hausgemachte Heringsspezialitäten und vieles mehr bestellt werden. Menü und Bestellinformationen gibt’s unter Ob Herings­salat nach „Wiener Art“ oder in Preiselbeerrahm, Garnelen-Oktopus- oder Crevetensalat, Hering mit Belugalinsen oder in Curry-Ingwerrahm – noch bis zum 21. Februar können bei Plachutta hausgemachte Heringsspezialitäten und vieles mehr bestellt werden. Menü und Bestellinformationen gibt’s unter www.plachutta.at/takeaway Döllerer. Auch in Andreas Döllerers Genusswelten gibt es passend zum Aschermittwoch am 17. 2. ein köstliches Heringsschmaus-Buffet zum Abholen und Daheim genießen. Neben typischen ­Heringsgerichten warten noch viele andere frisch- gefischte, schmackhafte Köstlichkeiten aus dem Wasser. Bestellungen bis 15. Februar unter office@doellerer.at, weitere Infos zu Abholung und Menü unter Auch in Andreas Döllerers Genusswelten gibt es passend zum Aschermittwoch am 17. 2. ein köstliches Heringsschmaus-Buffet zum Abholen und Daheim genießen. Neben typischen ­Heringsgerichten warten noch viele andere frisch- gefischte, schmackhafte Köstlichkeiten aus dem Wasser. Bestellungen bis 15. Februar unter office@doellerer.at, weitere Infos zu Abholung und Menü unter www.doellerer.at Babenbergerhof. In Ybbs an der Donau steht am Aschermittwoch ebenfalls alles im Zeichen des ­Heringsschmauses, genauer gesagt im Babenbergerhof ( In Ybbs an der Donau steht am Aschermittwoch ebenfalls alles im Zeichen des ­Heringsschmauses, genauer gesagt im Babenbergerhof ( www.babenbergerhof.at ): Unter dem Motto ­„Alles Fisch“ gibt es eine kalte Fischplatte mit Köstlichkeiten aus heimischen und internationalen Gewässern zum Abholen (29 Euro p.P.). Bestellungen bis 16. 2. unter office@donau-lodge.at