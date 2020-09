Burger-Experte verrät, wie man sich nicht anpatzt!

Jeder kennt es: Nach der ersten Bissen in einen saftigen Burger zerfällt dieser zu den Seiten hin in seine Bestandteile. Aus diesem Grund greifen viele zu Messer und Gabel, wenn sie Burger ohne Chaos am Teller genießen wollen. Doch es gibt eine andere Methode, wie man den beliebten Snack elegant zu sich nimmt. Simon Dukes, der Gründer der Website Burger Lad, hat dem Business Insider Australia verraten, wie es geht.

Upside-Down

Es ist ganz simpel: Burger sollte man mit der Oberseite nach unten essen: "Die Krone ist üblicherweise dicker als die untere Brötchenhälfte. Um das Essen unkomplizierter zu gestalten, sollte man den Burger umdrehen. Die Oberseite wird dem Gewicht des Inhalts besser standhalten und es ist weniger wahrscheinlich, dass alles auseinanderfällt", sagt der Connoisseur. Gewusst wie - einfach umdrehen und den Burger stressfrei genießen!