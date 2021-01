Frühstück wie im Lokal: Das edle Frühstückslokal in der Wiener Innenstadt versorgt seine Gäste auch im Lockdown mit Frühstücksklassikern und ausgefallenen Kreationen für die ­erste Mahlzeit am Tag. Wer sich nicht entscheiden kann, ist mit einer Brunchbox für zu Hause gut beraten und garantiert gesättigt. Salzgries 3, 1010 Wien

Wien: Drechsler

Brunchbox: Wer den großen Brunch am Wochenende vermisst, kann sich mit den Frühstücksboxen vom Café Drechsler durch den Lockdown helfen. Die Boxen beeinhalten von Waffeln bis Clubsandwich alles, was das Herz am Morgen begehrt.

Die Gerichte können auch einzeln bestellt werden. Linke Wienzeile 22, 1060 Wien

Schmeckt groß & klein

Klagenfurt: The Modern Mexican





Taco und mehr: Ob Burritos, Tacos oder Nachos: Die Zutaten bei The Modern Mexican sind regional bezogen und haben Bio-Qualität. Eine schnelle Mahlzeit, die nicht nur satt macht, sondern von Jung bis Alt allen schmeckt. Viele vegetarische und vegane Optionen sind verfügbar. Renngasse 1, 9020 Klagenfurt Wien: Budapest Bagels



Bagels wie in nyc: Seit letztem Sommer gibt es im 2. Bezirk in Wien einen Hotspot für authentische Bagels. Von süß bis sauer: Die breite Auswahl und das stimmige Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich für eine schnelle Mahlzeit zu Mittag oder als Snack zwischendurch. Lilienbrunngasse 3/2, 1020 Wien Wien: Salad Jungle



Vitaminbombe: Wer sich eine Bowl von Salad Jungle bestellt, tut sich Gutes. Salate, Suppen und Rolls können selbst zusammen­gestellt oder fertige Kombinationen ausprobiert werden. Die Zutaten werden täglich frisch geliefert! Ideal für triste Wintertage! Biberstraße 11, 1010 Wien

Gemütlich auf dem Sofa - Perfekt für den TV-Abend

Wien: Disco Volante





Lust auf einen Abend in der Disco? Derzeit kommt die Pizza aus dem Discokugel-Backofen dem Wunsch wohl am nächsten. Nicht nur der Teig, sondern auch die ausgefallenen und frischen Zutaten machen die Pizza aus der Kugel zum beliebten Hotspot im 6. Bezirk. Gumpendorfer Str. 98, 1060 Wien





Salzburg & Innsbruck: Ludwig