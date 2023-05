Sommer, Sonne, SPAR

Eisige Neuheiten aus der Tiefkühltrühe bei SPAR

Ob als erfrischende Abkühlung oder als Genuss für Zwischendurch: Eis ist im Sommer ein absolutes Muss. Bei SPAR gibt es eine riesige Auswahl an veganen, bio, klassischen oder laktosefreien Eissorten für alle Geschmäcker und jedes Alter. Mit den SPAR Veggie veganen Mini-Conte auf Haferbasis, dem SPAR Freezy Sizzle Ice für Kinder und den neuen Sorten „Crema Catalana“ und „Walnuss“ von SPAR All Natural bringt SPAR ab sofort neue Eiskreationen in die Tiefkühltruhen.

Das Eissortiment bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR umfasst rund 300 Artikel und wird auch diese Saison wieder um spannende Neuheiten erweitert. Das Bio Eis am Stiel von NUSSYY® oder neue Eis-Desserts vom Salzburger Unternehmen Misssi sind bspw. exklusiv erhältlich. Vom klassischen Creme- und Stanitzel-Eis, bis hin zu fruchtig-frischem Sorbet und originellen Eissorten am Stiel für Kinder sorgt SPAR mit einer großen Auswahl für die richtige Abkühlung und lässt die Herzen von Eisliebhaber:innen höher schlagen.

Klassiker in vegan: Das Mini-Conte mit Vanillegeschmack

Mit den SPAR Veggie veganen Mini-Conte erweitert SPAR diesen Sommer das pflanzenbasierte Sortiment in der Tiefkühltruhe. Das Mini-Eis wird auf Haferbasis hergestellt. Die Hafermilch kommt zu 100% aus dem Waldviertel. Die gefüllten Waffelhörnchen werden mit einer feinen kakaohaltigen Glasur verziert und kommen ganz ohne Farbstoffzusatz und Geschmacksverstärker aus.

Das erste vegane „Schleckeis“ von SPAR Veggie ist ab sofort um € 3,49 erhältlich und die Packung beinhaltet 12 Stück. Aktuell gibt es von SPAR Veggie - zusätzlich zu den Mini-Conte - vier vegane Eissorten im Becher: Vanille, Nougat, Salty Coffee Mokka und Salty Peanut.

2/2 © Spar 12x25 ml | € 3,49 © Spar 480 ml | € 4,79

Neu: Das vegane Bio Eis am Stiel von NUSSYY®

Mit dem neuen Bio Eis am Stiel zieht die Bio-Love Brand NUSSYY® exklusiv bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR ab sofort in die Eisregale ein. Hergestellt in Italien, überzeugen die Eiskreationen der Wiener Authentic Food Manufaktur in den allseits beliebten Sorten Erdbeere, Schokolade und Himbeere. Vegan, fettarm und ohne Zuckerzusatz ist das Eis in der 3-er Packung um € 3,99 das richtige für ernährungsbewusste Eisgenießer:innen.

150 g | € 3,99

Ein Fest für die Sinne: Vegane Eiskreationen von Veganista

Die veganen und oft außergewöhnlichen Eiskreationen des Wiener Labels Veganista sind Dank SPAR bereits in ganz Österreich bestens bekannt. Aktuell ergänzen sieben Sorten das SPAR Eis-Sortiment und sorgen für vegane Vielfalt in der Kühltruhe. Veganista steht für natürliche Inhaltsstoffe und verwendet für alle Eissorten Pflanzenmilch aus ausschließlich österrreichischen Betrieben.

Für cremigen Eisgenuss auf Sojadrinkbasis sorgen unter anderem die beiden Sorten „Nougat Me Good“ und „Me, Myself & Eis“. Mit dem Haselnusseis mit Schokokeksen und einem Nougat-Eistraum durchzogen mit Schokofudgesauce ist das Veganista-Eisvergnügen für zu Hause garantiert.

480 ml | € 5,99

Neu für Kinder: das SPAR Freezy Sizzle Ice

Auch für die Kleinsten gibt es ein neues besonderes Eis-Erlebnis: das SPAR Freezy Sizzle-Eis ist trendig und farbenfroh. Ein Highlight des Wassereises mit Himbeer- Limette- und Johannisbeerengeschmack, ist der Knisterspaß. Die Packung beinhaltet 8 Stück und ist für € 2,49 erhältlich.

Die Bandbreite an erfrischenden Eisvariationen für Kids ist groß: vom SPAR Bubble-Gum Vanilleeis, über das SPAR Dino-Eis bis zum SPAR Unicorn-Eis warten rund zehn innovative Kinder-Eissorten in der Tiefkühltruhe auf die kleinen Schleckermäuler.

8 Stück I € 2,49

Genuss aus Bella Italia: mit DESPAR All Natural und SPAR Natur*pur Bio-Zitronen Sorbet

100% italienische Handarbeit und maximal fünf Zutaten stecken in den herrlichen Eissorten von DESPAR All Natural, die im kompostierbaren Becher erhältlich sind. Zum bestehenden Sortiment gesellen sich diesen Sommer die beiden neuen Sorten „Walnuss“ und „Crema Catalana“. Frei von jeglichen Geschmacksverstärkern, Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffen verzichtet man beim cremigen SPAR All NAtural Eis aus Italien zusätzlich auf künstliche Stabilisatoren und Emulgatoren.

Alle SPAR All Natural-Eissorten werden in einem Familienbetrieb in Bozen hergestellt und sind für € 4,29 erhältlich. Auch das Zitronen-Sorbet von SPAR Natur*pur hat italienische Wurzeln und bringt Dank dem Saft von sizilianischen Zitronen Löffel für Löffel italienisches Flair und Urlaubsstimmung nach Hause. Der fruchtig-frische Bio-Eis-Genuss ist frei von jeglichen Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffen – Natur*pur also – und ist für € 4,99 erhältlich.