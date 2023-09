Die beliebtesten Ausflugslokale Österreichs

Mit Aussicht wird das Schlemmen umso schöner. Das Magazin "Falstaff" kürt die besten Ausflugslokale des Landes, die sowohl mit ausgezeichneter Küche als auch mit einzigartiger Lage punkten.

Berg oder See: Ein gemütlicher Tagesausflug zu einem Spitzenlokal bietet sich im Frühherbst besonders gut an. Ob beim Wandern, Spazieren oder Radfahren - im September und Oktober kann man die Natur noch einmal in voller Pracht erleben. Nach den Abenteuern warten besonders exquisite Mittagessen in tollem Ambiente. "Falstaff" kürt die schönsten Lokale für einen Ausflug in Stadt und Land:

Die beliebtesten Ausflugslokale

Von urig bis schick, von sportlich bis elegant, das sind die beliebtesten kulinarischen Ausflugsziele des Landes:

Wien: Am Roan, 1190 Burgenland: Das Fritz, Weiden am See Kärnten: Gamskogelhütte, Katschberg Niederösterreich: Speckbacher Hütte, Breitenstein Oberösterreich: Das Attersee, Attersee Salzburg: Goasn Alm, Gaisberg Steiermark: Genusshirsch, Donnersdorf Tirol: Grünwalder Hof, Patsch Vorarlberg: Restaurant Frööd, Bürserberg

Top-Ziele in den Bundesländern

Wien

In Wien finden sich Top-Ziele rund um den Wienerwald, den Heurigen und an der Donau.

Häuserl am Roan. 1190 Bootshaus, 1220 Ufertaverne, 1220 Chalet Moeller, 1140 Der Hirt, 1190 Cobenzl Rondell, 1190 Hans und Fritz, 1190 Sirbu, 1190 Weinhandwerk, 1210 Clementine, 1010

Burgenland

Genuss am See steht im Burgenland an erster Stelle.

Das Fritz, Weiden am See Die Alm by Rabina, Eisenstadt Seerestaurant Katamaran, Rust Kantine 48, Bernstein Fossil, Purbach Mole West, Neusiedl am See Restaurant Ratschen, Deutsch Schützen Taubenkobel, Schützen am Gebirge Seejungfrau, Jois Strandhaus Mörbisch, Mörbisch am See

Kärnten

Auch in Kärnten sind die Seelokale äußerst beliebt.

Gamskogelhütte, Katschberg Gasthaus Hotel Höhenwirt, Keutschach am See Restaurant Ungeheuer, Schiefling am See Seespitz, Velden Schloss Seefels, Pörtschach Genusswirt am Pyramidenkogel, Linden Das Badehaus, Pörtschach Maria Loretto, Klagenfurt Jilly Beach, Pörtschach Kleinsasserhof, Spittal an der Drau

Niederösterreich

In Niederösterreich begeistert die Wachau mit Kulinarik-Hotspots.

Speckbacher Hütte, Breitenstein Stockerwirt, Sulz im Wiener Wald Heurigenhof Bründlmayer, Langenlois Die Flößerei, Rossatz Looshaus, Payerbach Panoramarestaurant Hotel Schloss Dürnstein Tulbingerkogel, Tulbing Meierei Gaaden, Gaaden bei Mödling Knappenhof, Perchtoldsdorf Gasthof zur Angermühle, Laaben

Oberösterreich

Das Salzkammergut lockt mit traumhaften Genuss-Zielen.

Das Attersee, Attersee Seeraunzn, Am Hallstättersee Faustschlössl, Feldkirchen Bootshaus, Traunsee Moser Alm, Mönchdorf Waldschänke, Grieskirchen Gasthaus Wachtberg, Weyregg Eidenberger Alm, Eidenberg Druckerhof, Unterach Die Sandburg, Linz

Salzburg

In Salzburg warten atemberaubende Berglokale mit Panorama-Blick.

Goasn Alm, Gaisberg Laschenskyhof, Wals Aueralm, Hinterthal Winterstellgut, Annaberg im Lammertal Panorama Alm, Saalbach Gasthof Fürberg, St. Gilgen m32, Salzburg Zistelalm, Gaisberg Loosbühelalm, Großarl Schloss Mönchstein, Salzburg

Steiermark

Natur-Abenteuer sind bei den steirischen Zielen garantiert.

Genusshirsch, Donnersdorf Breitenfelderhof zur Riegersburg Strandcafe, Altausee Steirereck am Pogusch Fischwirt im Urmeer, Gamlitz Winzerhaus Kogelberg, Leibnitz Lurgbauer, St. Sebastian Freiblick, Graz Weinrefugium Brolli, Eckberg Haigl, Katzling

Tirol

In Tirol ziehen uns Blick und Kulinarik rauf auf die Berge.

Grünwalder Hof, Patsch Cafe 3440, Pitztal Rosis Sonnbergstubn, Kitzbühel Fürstenhaus am Achensee, Pertisau Stöttlalm, Bezirk Imst Bergisel Sky, Innsbruck Berggasthof Hagstein, Kitzbühel Bichlalm, Kitzbühel Hornköpflhütte, Kitzbühel Hallerwirt, Aurach bei Kitzbühel

Vorarlberg

Die Top-Ausflugsziele befinden sich in Vorarlberg an der Spitze.