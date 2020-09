Die Eisperle mitten in Graz punktet mit Frische & Qualität.

Die Eiszeit dauert noch an. Mit der Eröffnung im Frühjahr 2017 hat die Eisperle eine neue Ära des Eisgenusses in Graz eingeläutet – das qualitativ hochwertige Eis wird täglich frisch zubereitet und kommt natürlich ganz ohne Fertigpasten, Konservierungsmittel oder andere künstliche Zusatzstoffe aus. Das Eisperle-Team rund um Mariane Leyacker-Schatzl verarbeitet nur die besten Rohstoffe, welche von regionalen Bio-Bauern geliefert werden. Die Warteschlangen vor den Shops zeigen deutlich, dass die kreativen Sorten wie Impact, Chocolate-Galaxy oder Cashew-Dream richtig gut ankommen. Trotz herausforderndem Saisonstart ist die Eisperle heuer um 100 % gewachsen: So folgte nach der Eröffnung von Shop #3 im Juni und einer neuen Produktionsküche nun auch die Eröffnung von Shop #4 im Herzen von Graz, am Jakominiplatz. Das Eisessen kann somit munter weitergehen!

Shop #4 – Jakominiplatz/Stand 11 (ehemaliger Blumenstand Hajek), 8010 Graz

www.eisperle.at