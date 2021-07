Wenn du nicht nach Italien reisen kannst, kommt Italien eben zu dir. Der neue Beachclub "Amalfy Amalfy" verzaubert mit italienischem Disco-Flair der 80er Jahre.

Direkt auf der Donauinsel am Copa-Beach kann man in "Amalfy Amalfy" unter einer Diskokugel mit einem Drink entspannen. „Rose Garden“ oder „Lemontreeeee“ heißen die spannenden Gin Tonic-Variationen, die mit dem italienischen Premium-Gin MALFY gemischt werden. Ein perfekter Afterwork-Drink, den man in beachigem Ambiente, nur sieben Minuten vom Stephansplatz entfernt genießen kann.

© Philipp Lipiarski ×

80er Jahre Italo-Disko

In der italienischen Retro-Disko wird Vintage-Flair groß geschrieben: blau-weiße Fliesen, Liegestühle und leckere Drinks inklusive. Um Italien zu genießen, muss man nicht bis nach Rimini fahren – nur auf die Donauinsel. „Wurscht ob Amalfi Küste oder Miami Beach, hauptsache Kagran!“, so Dani Schober, der den ersten Cocktail Beach Club am Wasser konzipiert hat.

© Philipp Lipiarski ×

Hotspot der Elektroszene

Das Konzept erinnert an Miami Vice – aufgrund des Standorts inmitten der Kagraner Wolkenkratzer – gemischt mit italienischer Retro Atmosphäre, wo man gerne tanzt und sich mit Freunden trifft. Im "Amalfy Amalfy" spielen die bekanntesten DJs der Wiener Elektroszene, wie zum Beispiel JOANiSH, Tomagan oder LU CA. Ein richtiges Musik-Highlight!

Italien, Drinks und guter Sound

Das "Amalfy Amalfy" ist perfekt für Leute, die italienischen Flair, die hohe Qualität an Drinks und guten Sound lieben. Gemeinsam mit Dani Schober für Amalfy Amalfy verantwortlich sind auch Geschäftsführer Marcel Katzer und Partner sowie Liquid Market-Gründer Bert Jachmann.