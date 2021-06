Top 7 Kulinarik-Newcomer

Lifestyle: Foodie-Tipps in der Wiener Szene.

In der Gastronomie-Szene hat sich viel getan. Welche Top 7 kulinarischen Newcomer und Innovationen Sie diesen Sommer auf keinen Fall verpassen sollten, verraten wir hier.

1. Beachclub vor den Toren Wiens

Auf dem ehemaligen Gelände von „100 Tage Sommer“ im niederösterreichischen Brunn am Gebirge eröffnete „Die Sandkiste“. Im Beachclub am Ufer des Naturschwimmteichs kann am aufgeschütteten Sandstrand relaxt, gegessen und gefeiert werden. diesandkiste.at

2. Pizza und Drinks in Leopoldstadt

Die elegante Cocktailbar mit Dancefloor „Praterstraße“ erweitert ihr Konzept um die neapolitanische Pizzeria „Superstrada 18“. Kulinarisches Highlight der Speisekarte ist der Kefir-Miso-Sauerteig. Mit schönem Schanigarten und Public Viewing während der Fußball-EM. praterstrasse.wien

3. Klein und äußerst fein

Rund um den Wörthersee wird diesen Sommer das mobile „Mini-Gourmet-Restaurant“ touren. Wenige Sitzplätze sorgen für einen exklusiven Rahmen. Wechselnde Spitzenköche kreieren vor Ort die Speisen. see-ess-spiele.com

4. Grüne Oase am Wiener Prater

Mit der Eröffnung des „Zoku Hotel“ am Prater erhält Wien mit dem Dachgeschoß-Lokal „Living Kitchen“ einen neuen Hotspot mit mediterraner Cuisine, langen Tafeln für gemeinsames Essen und einer Rooftop-Terrasse mit Blick über Wien. livezoku.com/vienna

5. Bio? Logisch!

Während des Gastro-Lockdowns hat sich die Luftburg Kolarik im Wiener Prater neu erfunden. 100 % bio ist die Devise, die sowohl bei den Speisen wie der beliebten Stelze als auch bei Bier & Co. Mit 1.200 Plätzen ist die Luftburg das größte Bio-Restaurant der Welt. kolarik.at

6. Schnitzel ohne Fleisch

Mit der Zeit geht der Wiener Traditionswirt Figlmüller, der seit Kurzem die Speisekarte um ein veganes Wiener Schnitzel ergänzt hat. Planzenproteine u. a. aus Erbse sorgen für den fleischähnlichen Geschmack des verwendeten Fleischersatzprodukts der Marke „Planted“. figlmueller.at

7. Picknick-Traum erfüllen

Für besondere Anlässe: Das Wiener Start-up „Dein Picknick“ organisiert Picknicke ganz nach individuellen Wünschen. Nach Belieben können Snacks ausgewählt werden und Blumendeko oder sogar eine private Yoga-Einheit dazu gebucht werden.

partybrezel.at/deinpicknick