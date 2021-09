Vegane Pizzeria in Wien Neubau

Alles vegan. Im kürzlich eröffneten Lokal darf man sich auf pflanzenbasierte Pizza, Eis sowie Biokaffee freuen!

Slice and Ice Baby. Die Gründer von Superfood Deli, Filip und Peter, sorgen mit der Eröffnung von Pizzi*s and Cream für Jubel in der veganen Foodie-Community. Wie der Name schon verrät, darf man sich vor Ort auf Pizza freuen, die dem Original um nichts nachsteht. Der hausgemachte Teig besteht aus genau vier Zutaten: Wasser, Bio-Mehl aus Italien, Bio-Olivenöl und Bio-Meersalz. 48 h Teigruhe sorgen dafür, dass die Pizza leicht und bekömmlich ist. Mozzarella aus Cashew-Nüssen, passierte Tomaten aus Neapel und viele weitere köstliche Zutaten sorgen für den perfekten Belag. Und weil Pizza nicht genug ist, kann man sich als Nachtisch durch das zuckerfreie Eis kosten. Perfetto!

Pizzi*s & Cream

Burggasse 25, 1070

www.pizzisandcream.com