Mit diesem Trick schmeckt alte Pizza nach der Mikrowelle wie frisch

Beinahe jeder hat bereits eine Pizza gegessen und Teile davon mit nach Hause genommen. Doch am nächsten Tag schmeckt die Pizza einfach nicht mehr wie frisch. Mit diesem Trick ändert sich dies.

Egal ob direkt beim Italiener, vom Lieferdienst oder eine Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt. Gerade wenn eine Pizza auskühlt und für den nächsten Tag liegen gelassen wird, schmeckt es meist nicht mehr wie am Vortag. Doch es gibt einen einfachen Trick, mit dem die Pizza wieder wie komplett frisch schmeckt. Und zwar braucht man dazu lediglich eine Mikrowelle und ein Glas Wasser.

Gängig ist es nicht, die Pizza in der Mikrowelle wieder aufzuwärmen, da sie recht schnell matschig wird und nicht mehr den Geschmack wie ursprünglich hat. Doch mit einem einfachen Trick wird Mikrowelle zum Holzofen aus der Pizzeria. Dazu benötigt es lediglich ein Glas Wasser. Und der Trick funktioniert so: Einfach ein Pizzastück auf einem Teller in die Mikrowelle geben, dazu die Pizza mit einem weiteren Teller bedecken, doch es sollte noch ein wenig Luft zwischen den Tellern sein. Dann ein Glas Wasser ebenfalls in die Mikrowelle stellen. Danach beides wenige Minuten erwärmen.

© getty ×

Durch den entstehenden Wasserdampf wird der Teig der Pizza nicht matschig, sondern bleibt saftig und knusprig.