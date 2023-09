Fruchtiges Rezept: Zwetschken-Galette

Wir lieben Zwetschken – und noch mehr lieben wir es, das tolle Obst in ein fruchtiges Dessert zu verpacken!

Dauer: 1 h 40 min



Schwierigkeit: leicht



Portionen: 8-10



Zutaten

250 g Mehl; und zum Arbeiten

125 g Butter

60 g Zucker

1 TL Vanillezucker

1 Ei

1 Prise Salz

3 Eier

80 g Staubzucker

150 g Haselnüsse, gemahlen

1 EL Zitronensaft

2 EL Honig

1 Prise Salz

400 g Zwetschken

1 Ei; zum Bestreichen

2 EL Zucker

Zubereitung

1. Aus dem Mehl, der Butter in Stücken, Zucker, Vanillezucker, Ei und Salz rasch einen geschmeidigen Mürbteig kneten. Nach Bedarf ein wenig kaltes Wasser oder Mehl ergänzen. In Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt stellen.

2. Für den Belag die Eier trennen. Das Eigelb mit dem Staubzucker cremig rühren. Haselnüsse, Zitronensaft und Honig untermischen. Das Eiweiß mit dem Salz steifschlagen und den Eischnee mit dem Schneebesen unter die Nussmasse heben.

3. Die Zwetschken waschen, trockentupfen, halbieren und entsteinen. Die Hälften nochmals längs halbieren.

4. Den Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem ca. 5 mm dicken Kreis (ca. 35 cm Durchmesser) ausrollen. Den Teigkreis auf einen Bogen Backpapier legen und die Haselnussmasse mittig darauf geben.

5. Die Nussmasse kreisförmig verstreichen, dabei ringsum einen ca. 5 cm breiten Rand frei lassen. Die Nussmasse rosettenartig mit den Zwetschgen belegen, dabei von innen beginnen. Den freien Teigrand nach innen darüber schlagen.

6. Die Galette (24-25 cm Durchmesser) mit dem Backpapier auf ein Backblech ziehen. Das Ei verquirlen und den Teigrand damit bestreichen.

7. Den Teig mit Zucker bestreuen und die Galette im Ofen in 30-35 Minuten goldbraun backen. Vor dem Servieren auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Rezept von StockFood