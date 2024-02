× Schnell & einfach: Saftige Muffin-Rezepte

Im Vergleich zu einem Stück Torte wirkt ein Muffin etwas unscheinbar. Doch der Kuchen im Miniformat hat es in sich und ist, wie die Rezepte zeigen, ganz schön wandelbar.

Heidelbeermuffins

Zutaten für 12 Stück

200 g Heidelbeeren

150 g Dinkelmehl

75 g Weizenmehl

60 g geschälte und gehackte Mandeln

120 g Rohrohrzucker

Mark von 1 Vanilleschote

2 TL Backpulver

2 Eier

100 ml Vollmilch

70 ml Pflanzenöl

2 EL Staubzucker zum Bestäuben

Zubereitung * leicht * 55 min

1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Muffinblech bereitstellen und 12 Papier-Muffinförmchen in den Vertiefungen platzieren.

2. Heidelbeeren verlesen, waschen und vorsichtig trockentupfen. Beide Mehle in einer Schüssel mit Mandeln, Rohrohrzucker, Vanillemark und Backpulver vermischen.

3. Eier mit Milch und Öl gründlich verrühren und nach und nach mit der Mehlmischung zu einem Teig glattrühren. Die Beeren vorsichtig untermengen.

4. Den Teig in die Förmchen füllen und im Ofen 25-30 Minuten backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, abkühlen lassen, aus den Vertiefungen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Auf einer Kuchenplatte anrichten und mit Staubzucker bestäubt servieren.

Schokomuffins mit flüssigem Kern

Zutaten für 12 Stück

Pflanzenöl und gemahlene Mandeln für das Blech

100 g gemahlene Haselnüsse

100 g gemahlene Mandeln

2 EL Kokosmehl

1 TL Backpulver

3 EL Kakaopulver

1 Prise Salz

75 g Zucker

150 g Zartbitterschokolade

2 Eier

80 g geschmolzene Butter

150 ml Milch

Staubzucker zum Bestauben

Zubereitung * leicht * 25 min

1. Den Ofen auf 180 °C Unter- und Oberhitze vorheizen. Die Mulden eines Muffin-Backblechs mit Öl auspinseln und mit Mandeln ausstreuen.

2. Die Haselnüsse mit den Mandeln, Mehl, Backpulver, Kakao, Salz und Zucker vermischen. Die Schokolade in 12 Stücke teilen. Die Eier mit der Butter und der Milch verquirlen, unter die trockenen Zutaten rühren und etwa die Hälfte der Masse in die Mulden füllen. Mittig die Schokolade daraufsetzen und mit der übrigen Masse bedecken.

3. Die Muffins im Ofen ca. 25 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen, vorsichtig vom Blech nehmen und noch warm oder ausgekühlt mit Staubzucker bestaubt servieren.

Muffins mit Dulce de Leche

Zutaten für 12 Stück

400 ml gesüßte Kondensmilch

Mehl für das Backblech

Pflanzenöl für das Backblech

100 g Erdnüsse

2 Eier

4 EL Pflanzenöl

75 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

150 ml Milch

250 g Mehl

1 TL Backpulver

60 g Zartbitter-Schokolade

Fleur de Sel

Zubereitung * leicht * 3 h 40 min

1. Für die Dulce de Leche die Kondensmilch in der Dose in einem Topf mit Wasser aufkochen und 2,5 Stunden simmern lassen. Dabei darauf achten, dass die Dose immer mit Wasser bedeckt ist. Aus dem Wasser nehmen und vor dem Öffnen auskühlen lassen.

2. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mulden eines Muffinbackblechs mit Öl auspinseln und mit Mehl ausstreuen.

3. Die Erdnüsse hacken. Die Eier mit Pflanzenöl, 150 g Dulce de Leche, Vanille und der Milch verrühren. In einer Rührschüssel Mehl und Backpulver mischen, dann die Eiermasse mit 60 g Erdnüssen zügig darunter rühren.

4. Den Teig in die Mulden des Blechs füllen und im Ofen auf der mittleren Schiene ca. 25 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe).

5. Die Muffins etwas abkühlen lassen, vorsichtig aus dem Backblech heben und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Die Schokolade schmelzen und in feinen Linien über die Muffins träufeln.

6. Mit den restlichen Erdnüssen und einer Prise Fleur de sel bestreuen. Mit Dulce de Leche beträufeln und den Rest in einem Schälchen dazu servieren.