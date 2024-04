× Süß-saure Rhabarber-Desserts

Wenn schon Rhabarber-Saison ist, dann wird diese sowas von ausgekostet. Drei Rezepte für das süße Finale.

Rhabarber-Ricotta-Tarte

Zutaten für 1 Form (28 cm)

Für den Teig:

180 g Mehl (plus zum Arbeiten), 50 g blanchierte und gemahlene Mandeln, 60 g Zucker, 150 g kalte Butter in Stückchen (plus für die Form)

Für den Belag:

1 Päckchen Vanillepuddingpulver, 1 EL Vanillezucker, 1 EL Zucker, 400 ml Milch, 250 g Rhabarber, 200 g cremiger Ricotta, 50 g Crème fraiche, 75 g Zucker, 25 g gehackte Pistazien

Zubereitung * LEICHT * 4 H

1. Für den Teig das Mehl mit den Mandeln und dem Zucker mischen, auf eine Arbeitsfläche häufeln und die Butter darauf verteilen. Zusammen mit 2 EL kaltem Wasser zwischen den Händen zur Krümeln verreiben und anschließend rasch zu einem geschmeidigen Teig kneten. In Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt stellen.

2. Puddingpulver mit Vanillezucker, Zucker und 100 ml Milch glattrühren. Restliche Milch aufkochen, Puddingmischung einrühren und unter Rühren einmal aufkochen. In eine Schüssel umfüllen, mit Folie abdecken und abkühlen lassen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

3. Rhabarber putzen, waschen und in Stücke schneiden. Eine Tarteform (28 cm ) einfetten, den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und die Form damit auslegen, dabei auch einen Rand mitformen. Gut andrücken und überstehenden Teig abschneiden. Mit Backpapier belegen, mit Backbohnen befüllen und im Ofen ca. 15 Minuten blindbacken.

4. Inzwischen den Ricotta mit Crème fraiche und Zucker glattrühren. Nach und nach den abgekühlten Pudding unterrühren. Den Teigboden aus dem Ofen nehmen, Backbohnen und Backpapier entfernen und die Ricottacreme auf dem Mürbteig verstreichen. Rhabarber darauf verteilen und in die Creme drücken.

5. Im heißen Ofen weitere ca. 30 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen, dann mindestens 2 Stunden kalt stellen. Mit den Pistazien bestreut servieren.

Rhabarber-Muffins

Zutaten für 12 Stück

2 Stangen Rhabarber

1 EL Speisestärke

2 Eier

75 ml Pflanzenöl

125 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

150 ml Milch

250 g Mehl

1 TL Backpulver

Zubereitung * LEICHT * 45 MIN

1. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mulden von zwei 6er-Muffinbackbleche (oder eines 12er-Muffinbackblechs) mit Papierförmchen auslegen.

2. Den Rhabarber abbrausen, putzen, schälen und in kleine Stücke schneiden. Mit der Stärke bestauben. Die Eier mit dem Pflanzenöl, Zucker, Vanille und der Milch verrühren. In einer Rührschüssel Mehl und Backpulver mischen, dann die Eiermasse zügig darunter rühren.

3. Zwei Drittel vom Rhabarber unterziehen, den Teig in die Papierförmchen füllen und mit dem übrigen Rhabarber belegen.

4. Im Ofen auf der mittleren Schiene ca. 25 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Die Muffins vorsichtig aus dem Backblech heben und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Rhabarber-Brownies (glutenfrei)

Zutaten für 1 Form (20x30 cm)

2 EL geschrotete Leinsamen

400 g Rhabarber

150 g brauner Zucker

4 EL gefriergetrocknete Himbeeren

150 g Margarine

1 TL Vanilleextrakt

50 g Mandelmehl

100 g glutenfreie Mehlmischung

1 TL glutenfreies Backpulver

50 g Kakaopulver

1 Prise Salz

80 ml Sojamilch

Zubereitung * LEICHT * 55 MIN

1. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Backform (ca. 20x30 cm) mit Backpapier auslegen.

2. Die Leinsamen mit 5 EL Wasser verrühren und quellen lassen.

Inzwischen den Rhabarber abbrausen, putzen und schräg in 3-4 cm lange Stücke schneiden. Mit 2 EL Zucker vermischen und ziehen lassen. Die Himbeeren zerbröseln und ein wenig zum Garnieren abnehmen.

3. Die Margarine schmelzen lassen und mit dem übrigen Zucker und Vanille cremig verrühren. Die Leinsamen untermischen. Das Mandelmehl mit der Mehlmischung, Backpulver, Kakao und Salz vermischen und mit den Erdbeeren und Sojamilch unterrühren.

4. Den Teig in die Form füllen und glattstreichen. Den Rhabarber darüber verteilen und den Kuchen im Ofen ca. 30 Minuten backen.

Nach dem Auskühlen die Brownies in Stücke teilen und mit den übrigen Himbeeren bestreuen.