× Süße Desserts ohne Zucker: 3 geniale Rezepte

Kein Dessert ohne raffinierten Zucker? Stimmt nicht! Auch ohne diesen lassen sich hervorragende Nachspeisen zaubern. Überzeugen Sie sich direkt selbst davon!

Brookies

Brookies © AdobeStock ×

Zutaten für 1 Form (20x30 cm)

Für den Brownie-Teig:

100 g Datteln

2 EL gemahlene Chia-Samen

60 g Kokosöl

400 g schwarze Bohnen aus der Dose

40 g Kakaopulver

1 TL Vanilleextrakt

50 g Hafermehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

Für den Cookie-Teig:

150 g Hafermehl

1 Prise Salz

1 TL glutenfreies Backpulver

80 g Xylit

100 g Kokosöl

80 g vegane Zartbitter-Schokoladentropfen

Zubereitung * LEICHT * 1 h 15 min

1. Die Datteln mit 4 EL heißem Wasser vermischen und ziehen lassen. Die Chia-Samen mit 80 ml Wasser verrühren und quellen lassen. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Backform (ca. 20x30 cm) mit Backpapier auslegen.

2. Das Kokosöl schmelzen lassen. Die Bohnen in einem Sieb abbrausen, abtropfen lassen und in der Küchenmaschine fein zerkleinern.

3. Nach und nach die Datteln, Chiasamen, Kokosöl, Kakaopulver, Vanille, Hafermehl, Backpulver und Salz zugeben und alles zu einem dicken Teig vermengen. In die Form füllen und glatt streichen.

4. Für den hellen Teig Hafermehl mit Salz, Backpulver und Xylit vermischen. Das Kokosöl schmelzen lassen und mit 2-3 EL Wasser unterrühren.

5. Die Schokotropfen ergänzen und den Cookie-Teig auf dem Brownie-Teig verteilen. Im Ofen ca. 30 Minuten backen. Nach dem Abkühlen in Stücke schneiden.

Bienenstich-Törtchen

Bienenstich-Törtchen © AdobeStock ×

Zutaten für 8 Personen

Für den Teig:

5 Eier, Salz

130 g Erythrit

75 g Mandelmehl

1 TL Backpulver

20 g Kokosmehl

2 g Leinsamenmehl

Für die Creme:

300 ml Milch

60 g Erythrit

1 TL Vanilleextrakt

3 g Konjakmehl

250 g weiche Butter

Für den Krokant:

50 g Erythrit

1 TL Butter

50 g Mandelblättchen

Zubereitung * mittel * 1 h 45 min + 2 h kühlen

1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein kleines Backblech (ca. 25 x 25 cm) mit Backpapier auslegen. Die Eier trennen. Eiweiß mit 1 Prise Salz und 85 g Erythrit steifschlagen. Mandelmehl, Backpulver, Kokosmehl und Leinsamenmehl vermengen, darübersieben und unterziehen.

2. Eigelb mit dem übrigen Erythrit und 100 ml Wasser cremig rühren, auf die Eiweißmischung geben und unterziehen. Die Masse auf dem vorbereiteten Blech glatt verstreichen und im Ofen in 20-25 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen, den Biskuit abkühlen und mit einem Tuch bedeckt auskühlen lassen.

3. Für die Creme die Milch mit dem Erythrit aufkochen und den Vanilleextrakt unterrühren. Den Topf vom Herd nehmen, das Konjakmehl darauf sieben und unterrühren. Die Creme weiterrühren, bis sie andickt, dann auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

4. Inzwischen für den Krokant in einer Pfanne Erythrit und Butter schmelzen, die Mandelblättchen unterheben und goldbraun karamellisieren.

5. Die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben, glatt ausstreichen und auskühlen lassen. Anschließend in 8 Stücke brechen.

6. Die weiche Butter cremig rühren, dann nach und nach die Vanillecreme untermischen. Die Buttercreme abschmecken, ggf. noch etwas nachsüßen und in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben.

7. Aus der Biskuitplatte 16 Kreise (ca. 6 cm ø) ausstechen. Die Hälfte der Buttercreme von außen nach innen auf 8 Kreise aufspritzen, dann passgenau mit den übrigen Biskuitböden belegen.

8. Restliche Buttercreme rosettenartig aufspritzen, jeweils ein Stück Mandelkrokant einstecken und die Törtchen vor dem Servieren noch mindestens 2 Stunden kühlstellen.

Red Velvet Cupcakes

© AdobeStock ×

Zutaten für 12 Stück

Pflanzenöl für die Backform

150 g Mehl

150 g Dinkelmehl

2 TL Backpulver,

2 EL Kakaopulver

200 g ungezuckertes Apfelmus

150 g Ahornsirup

2 Eier

60 ml Pflanzenöl

200 ml Buttermilch

1 TL Vanilleextrakt

rote Lebensmittelfarbe

400 g Frischkäse

50 g Erythritpuder

12 gefriergetrocknete Himbeeren

Zubereitung * leicht * 60 min

1. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Mulden eines Cupcake-Backblechs mit Öl auspinseln.

2. Beide Mehle mit Backpulver und Kakao vermischen. In einer Schüssel das Apfelmus mit Ahornsirup, Eiern, Öl, Buttermilch, Vanille und Lebensmittelfarbe verquirlen. Die Mehl-Mischung zugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren.

3. In die Mulden füllen und im Ofen ca. 25 Minuten backen (Stäbchenprobe). Aus dem Ofen und vom Blech nehmen und auskühlen lassen.

4. Für das Topping den Frischkäse mit dem Erythritpuder cremig aufschlagen. In einen Spritzbeutel füllen und auf die Cupcakes spritzen. Mit den Himbeeren garnieren.