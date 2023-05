× Süße Zimtschnecken mit Apfel oder Karamell

Gusto auf süße Schnecken? Wir verraten zwei leckere Rezepte für den beliebten Nachtisch.

Apfelschnecken

Dauer: 2 h 35 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 12 Stück

Zutaten

550 g Mehl; und zum Arbeiten

80 g Zucker, 2 EL Vanillezucker

Salz, 7 g Trockenhefe

70 g Butter, 1 Ei

350 ml Milch, 30 g Butter

300 g Äpfel, 2 TL Zitronensaft

100 g Zucker, braun

1-2 TL Zimtpulver

2-3 EL flüssige Butter; zum Bestreichen

Zubereitung

1. Für den Teig das Mehl in eine Schüssel sieben. Zucker, Vanille­zucker, 1 Prise Salz und die Trockenhefe untermischen. Die Butter in einer Kasserolle schmelzen, vom Herd nehmen und kurz abkühlen lassen. Das Ei mit der Milch verquirlen, die Butter zugeben und ­alles mit dem Schneebesen gut ­vermischen.

2. Die Milchmischung zum Mehl geben und alles zu einem weichen Teig verarbeiten. Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 5 Minuten kneten, in die Schüssel zurücklegen und etwa 1 Stunde zugedeckt an einem warmen Ort ruhen lassen.

3. Inzwischen für die Füllung die Butter schmelzen. Die Äpfel schälen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Mit dem Zitronensaft vermengen. Eine rechteckige Backform mit hohem Rand (ca. 20x30 cm) mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem ca. 45x25 cm großen Rechteck ausrollen, mit der geschmolzenen Butter bestreichen und mit dem Zucker sowie dem Zimtpulver bestreuen.

4. Die Äpfel auf der unteren Hälfte verteilen. Den Teig von der unteren Seite her aufrollen und die Rolle in ca. 12 Stücke schneiden. Die Schnecken in die vorbereitete Form stellen und mit einem Küchentuch bedeckt weitere ca. 30 Minuten gehen lassen.

5. Den Backofen auf 210 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Schnecken mit flüssiger Butter bestreichen und im Ofen in ca. 25 Minuten goldgelb backen. Lauwarm oder abgekühlt servieren.

Brioche-Zimtschnecken

Dauer: 2 h 55 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 12 Stück

Zutaten

500 g Mehl; und zum Arbeiten

1 Würfel Germ

175 ml Milch; lauwarm

60 g Zucker, 1 Prise Salz

175 g Butter; weich, und für die Form

1 Ei, 60 g Zucker; braun

2-3 TL Zimtpulver

Für die Karamellsauce:

125 g Zucker, 50 g Butter

60 ml Obers

Zubereitung

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben und eine Mulde formen. Den Germ zerbröckeln, in ca. 50 ml lauwarmer Milch auflösen und mit 1 TL Zucker verrühren. In die Mulde gießen, mit etwas Mehl vom Rand verrühren und zugedeckt ca. 15 Minuten gehen lassen.

2. Dann den restlichen Zucker, Salz, 100 g Butter und das Ei zugeben und alles mit der übrigen Milch zu einem mittelfesten Germteig verkneten. Kräftig durchkneten, bis der Teig glatt und elastisch ist. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Milch einarbeiten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 45 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen.

3. Auf einer bemehlten

Arbeitsfläche den Teig

nochmals durchkneten und knapp 1 cm dick rechteckig (ca. 24x48 cm) ausrollen. Die übrige Butter schmelzen. Den braunen Zucker mit dem Zimt vermischen. Den Teig mit der Butter bestreichen und gleichmäßig mit Zimtzucker bestreuen.

4. Anschließend von der langen Seite her aufrollen und die Rolle mit einem Messer in 12 ca. 4 cm breite Stücke schneiden. Diese nicht zu dicht nebeneinander in eine gebutterte rechteckige Form stellen und nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen. Die Schnecken mit der restlichen Butter bestreichen und im Backofen in ca. 30 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und in der Form abkühlen lassen.

5. Für die Karamellsauce den Zucker mit der Butter in einem Topf erhitzen und unter Rühren hell karamellisieren lassen. Das Obers zugießen, alles erneut aufkochen und nach Bedarf noch ein wenig einköcheln. Von der Hitze nehmen und die Sauce abkühlen lassen. Die Zimtschnecken mit etwas Karamellsauce beträufeln und servieren. Übrige Sauce

separat dazu reichen.

