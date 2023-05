× Süßes für Mama: Fruchtige Erdbeer-Desserts

Mit diesen prachtvollen Erdbeertorten verwöhnen wir zum Muttertag die Naschkatzen unter den Müttern.

Von der süßen Schokoladen-Erdbeertorte, bis zu der cremigen Erdbeer-Tiramisu-Torte und der leichten Erdbeermousse-Torte: diesen Muttertag verwöhnen wir Mama mit einen Auftritt der Sonderklasse. Mit diesen fruchtigen Torten-Ideen machen wir allen Mamas eine Freude.

Schokoladen-Erdbeertorte

Dauer: 55 min │ Schwierigkeit: leicht │ Portionen: 10-12

Zutaten

6 Eier, 1 Prise Salz

180 g Zucker

2 EL Vanillezucker, 80 g Mehl

60 g Speisestärke

30 g Kakaopulver

125 ml Obers

125 g Kuvertüre, dunkel

500 g Erdbeeren

600 ml Obers

2 EL Staubzucker

2 Päckchen Sahnesteif

4 cl Amaretto

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Auf Backpapier 5 Kreise à 20 cm Durchmesser markieren. Die Eier trennen. Das Eiweiß mit dem Salz steifschlagen und den Zucker mit dem Vanillezucker nach und nach einrieseln lassen. Das Eigelb verquirlen und unterziehen.

2. Das Mehl, die Speisestärke und den Kakao mischen, über die Eimasse sieben und vorsichtig unterheben. Den Teig in 5 Portionen teilen und auf dem vorbereiteten Backpapier verstreichen. Auf Bleche oder Gitter ziehen und im heißen Backofen ca. 12 Minuten backen. Herausnehmen und erkalten lassen, dann behutsam vom Backpapier lösen.

3. Für die Ganache das Obers aufkochen und vom Herd nehmen. Die Kuvertüre hacken und unter Rühren darin schmelzen. Abkühlen lassen und dabei gelegentlich umrühren.

4. Die Erdbeeren waschen und abtropfen lassen. Die Hälfte der Früchte putzen und in Scheiben schneiden. Das Obers mit Staubzucker und Sahnesteif steifschlagen. In einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle geben. Die Biskuitböden mit dem Amaretto beträufeln. Auf einen Boden eine Schicht Obers in Tupfen aufspritzen und mit Erdbeerscheiben belegen.

5. Den nächsten Boden auflegen, behutsam andrücken und mit Obers und Erdbeeren versehen. Mit den übrigen Böden ebenso verfahren, auf den obersten Boden noch lauwarme Ganache gießen und mit einem Löffel etwas verteilen, sodass sie seitlich herunterläuft. Die restlichen Erdbeeren als Deko auflegen und die Torte servieren.

Erdbeer-Tiramisu-Torte

Dauer: 3 h 45 min │ Schwierigkeit: leicht │ Portionen: 8

Zutaten

80 g Ruby Kuvertüre

30 Biskotten

1 EL Erdbeeren, gefriergetrocknet; in Stückchen

80 ml Apfelsaft

4 Blatt Gelatine, 2 Eier

80 g Zucker, 200 g Mascarpone

200 ml Obers, 400 g Erdbeeren

2 Hand voll Erdbeeren; zum Garnieren, nach Belieben mit Blüten und Blättern

Zubereitung

1. Die Ruby Kuvertüre hacken und schmelzen lassen. Etwa 18 Biskotten für den Rand knapp zur Hälfte in die Schokolade tauchen und mit gefriergetrockneten Erdbeerstückchen bestreuen.

2. Auf Backpapier legen und trocknen lassen, anschließend aufrecht an den Rand eines hohen Tortenrings (ca. 20 cm ) stellen. Den Boden mit Biskotten auslegen, dabei diese nach Bedarf in Stücke brechen. Mit der Hälfte vom Apfelsaft beträufeln.

3. Für die Creme die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die Eier trennen und das Eigelb mit der Hälfte vom Zucker über ­einem heißen Wasserbad dickcremig schlagen. Von der Hitze nehmen und die ausgedrückte Gelatine ­darin auflösen. Die Masse kalt rühren (am besten im kalten Wasserbad) und Mascarpone untermengen.

4. Das Eiklar mit dem restlichen Zucker steifschlagen und unter die Creme ziehen. Das Obers steifschlagen und ebenfalls unterheben. Die Erdbeeren abbrausen, putzen und trockentupfen. Etwas Creme in die Form füllen und ­ganze Erdbeeren auf die Creme setzen. Mit Creme bedecken und glatt streichen.

5. Mit den übrigen Biskotten belegen und mit dem restlichem Apfelsaft beträufeln. Die übrigen Erdbeeren halbieren und auf die Biskotten legen. Mit der restlichen Creme bestreichen und den Kuchen mindestens 3 Stunden kalt stellen. Zum Garnieren die Erdbeeren waschen und trockentupfen. Die Torte aus dem Ring lösen und mit den Erdbeeren garnieren.

Erdbeermousse-Torte

Dauer: 5 h 35 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 8

Zutaten

Für den Teig:

4 Eier, 1 Prise Salz, 100 g Zucker

1 EL Vanillezucker

1/2 TL Zitronenabrieb, Bio

75 g Mehl, 1 TL Backpulver

40 g Mandeln, gemahlen; blanchiert

2 EL Speisestärke

Für die Mousse:

5 Blatt Gelatine

200 g Erdbeeren

50 g Zucker

100 g Topfen

80 g Frischkäse

1/2 TL Vanilleextrakt

150 ml Obers

3 EL Vanillezucker

Außerdem:

250 g Erdbeeren; groß, gewaschen und geputzt

100 g Erdbeeren; klein

Erdbeerblätter; und -blüten, zum Garnieren

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Eine Springform (ca. 20 cm ø) mit Backpapier auslegen.

2. Eier trennen. Eiweiß mit dem Salz steifschlagen. Das Eigelb mit dem Zucker, Vanillezucker und Zitronenabrieb schaumig schlagen. Mehl, Backpulver, Mandeln und Stärke vermengen und nach und nach mit dem Eischnee unter die Eigelbmasse heben.

3. Die Masse in die Springform füllen, glatt streichen und im Ofen 30-35 Minuten backen (Stäbchenprobe). Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, den Biskuit aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Anschließend waagerecht halbieren.

4. Für die Mousse 5 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Erdbeeren verlesen, waschen und in kleine Stücke schneiden. Mit 2 EL Wasser und dem Zucker in einem Topf zum Kochen bringen und 4-5 Minuten köcheln. Beiseitestellen und kurz abkühlen lassen.

5. Topfen und Frischkäse mit dem Vanilleextrakt glattrühren. Die Erdbeeren noch heiß pürieren, die ausgedrückte Gelatine darin auf­lösen und untermixen. Ein Drittel der Erdbeermischung beiseitestellen. Drei EL von der Topfenmasse abnehmen und unter das übrige Erdbeerpüree rühren, dann ­dieses unter die restliche Topfenmasse mischen.

6. Das Obers mit dem ­Vanillezucker steifschlagen. Sobald die Creme anzuziehen beginnt, das Obers ­unterheben.

7. Einen Boden mit einem Tortenring umschließen und 1/3 der Erdbeermousse darauf geben. Die großen Erdbeeren halbieren und jeweils mit der Schnittfläche ringförmig am Rand auf die Mousse setzen.

8. Die übrige Erdbeermousse einfüllen. Den ­oberen Boden auflegen und das restliche Erdbeerpüree darauf verteilen (dieses ggf. nochmals kurz erwärmen).

9. Die Torte mind. 4 Stunden kalt stellen, bis die Mousse fest ist. Dann auf eine Platte setzen, den ­Tortenring entfernen und die Oberfläche mit den kleinen Erdbeeren, ein paar Erdbeerblättern und -blüten garnieren.