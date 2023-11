× Vanillekipferl, Zimtsterne & Co.: Keksrezepte zum Adventstart

Die schönste Zeit des Jahres verdient es, mit zahlreichen Keksen zelebriert zu werden. Läuten Sie mit uns das große Backen ein und machen Sie es sich mit einem prall gefüllten Keksteller samt Linzer Augen, Vanillekipferl und Co. gemütlich!

Zimtsterne

Dauer: 60 min + 12 h Ruhen

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 35-40 Stück

Zutaten

4 Eiweiß

1 Prise Salz

300 g Staubzucker

1 EL Zitronensaft

1 cl Kirschwasser

350 g Mandeln, gemahlen; blanchiert

2 TL Zimtpulver

1/2 TL Kakaopulver

Zubereitung

1. Eiweiß und Salz steifschlagen. Nach und nach den Staubzucker dazu sieben. Zitronensaft und Kirschwasser zufügen und den Eischnee weiterschlagen, bis er glänzt und Spitzen zieht. Für die Glasur 4-5 EL abnehmen und kühlstellen.

2. Mandeln mit Zimt- und Kakaopulver mischen, unter den übrigen Eischnee ziehen und alles glattrühren.

3. Die Arbeitsfläche mit gemahlenen Mandeln bestreuen. Den Teig darauf 7-8 mm dick ausrollen. Sterne (4-5 cm Durchmesser) ausstechen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit der Eiweißglasur bestreichen. Die Zimtsterne über Nacht bei Raumtemperatur trocknen lassen.

4. Am nächsten Tag den Backofen auf 120°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Blech im unteren Drittel in den Ofen schieben und die Zimtsterne ca. 25 Minuten hell backen. Die Glasur soll weiß bleiben. Die Kekse auf dem Blech auskühlen lassen.

Linzer Augen

Dauer: 1 h 40 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 30-35 Stück

Zutaten

300 g Mehl; und zum Arbeiten

100 g Zucker

2 EL Vanillezucker

1 Prise Salz

100 g Mandeln, gemahlen; blanchiert

2 Eier

250 g Butter

200 g Marmelade, fein passiert

nach Belieben Staubzucker; zum Bestäuben

Zubereitung

1. Mehl mit Zucker, Vanillezucker, Salz und den Mandeln auf einer Arbeitsfläche anhäufen. In die Mitte eine Mulde eindrücken und die Eier hineingeben. Die Butter in Stücken auf dem Rand verteilen und alles mit einer Teigkarte krümelig hacken. Dann mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder kaltes Wasser ergänzen.

2. Zur Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen.

3. Den Teig portionsweise auf wenig Mehl 2,5-3 mm dick ausrollen und mit einem gewellten Ausstechring Blüten (ca. 5 cm ø) ausstechen. Bei der Hälfte mit einem geraden Ausstechring mittig ein Loch (ca. 3 cm ø) ausstechen. Teiglinge auf die Bleche legen und nacheinander in 10-12 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen, kurz abkühlen und auf Kuchengittern auskühlen lassen.

4. Die Marmelade leicht erwärmen, die Kekse ohne Loch damit bestreichen, dann die Fensterplätzchen passgenau darauf setzen. Mit Staubzucker bestäuben und die restliche Marmelade in die Mitte der Kekse füllen.

Vanillekipferl

Dauer: 2 h 10 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 35-40 Stück

Zutaten

Für den Teig:

200 g Mehl; und zum Arbeiten

70 g Staubzucker

2 EL Vanillezucker

1/2 Vanilleschote; Mark

100 g Mandeln, gemahlen; blanchiert

Salz

150 g Butter; kalt

1 Ei

Zum Wenden:

5 EL Staubzucker

2 EL Vanillezucker

Zubereitung

1. Mehl mit Staubzucker, Vanillezucker, Vanillemark, Mandeln und 1 Prise Salz in einer Schüssel mischen. Butter in Stücken zugeben und mit einer Teigkarte unterhacken. Dann das Ei hinzufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt ca. 1 Stunde kühl stellen.

2. Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.

3. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer Rolle (ca. 3 cm ø) formen, dann in ca. 1 cm breite Scheiben schneiden. Diese zu Hörnchen formen, mit ausreichend Abstand auf die vorbereiteten Blech legen und nacheinander im Ofen in 10-12 Minuten goldgelb backen.

4. Staubzucker und Vanillezucker mischen. Die heißen Kipferl sofort in der Zuckermischung wenden oder dick damit besieben und auskühlen lassen.

Spritzgebäck mit Mohn und Marmelade

Dauer: 1 h 15 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 30-35 Stück

Zutaten

150 g weiche Butter

100 g Zucker

1 Ei

1 Eigelb

1 Prise Salz

200 g Mehl

50 g Mohn; gemahlen

1 EL Stärke

120 g Marmelade, nach Belieben, fein passiert

Zubereitung

1. Butter und Zucker mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. Ei, Eigelb und Salz unterrühren. Mehl mit Mohn und Stärke mischen und nach und nach unter die Butter-Ei-Mischung arbeiten. Den Teig abgedeckt ca. 15 Minuten kalt stellen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.

2. Den Teig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und Kringel (ca. 5 cm) auf die Bleche spritzen. Weitere ca. 15 Minuten kalt stellen. Den Backofen auf 170°C Heißluft vorheizen.

3. Jeweils einen Klecks Marmelade in die Mitte der Kringel setzen und die Kekse im Ofen ca. 15 Minuten goldbraun backen. Mit dem Papier vom Blech ziehen und auskühlen lassen.