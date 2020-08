Ob Mango, Papaya, Ananas oder Bananen – die tropischen Früchte lassen nicht nur Instant-Urlaubsfeeling aufkommen, sondern harmonieren auch hervorragend mit feinem Reis.

MIKE KÖBERL kocht in seinem Restaurant SPOON in Wien, nachdem er jahrelang für Wolfgang Puck gearbeitet hat. Für uns kreierte er dieses Rezept:

Wildreis mit Papaya, Kaiserschoten, Minze und Cottage Cheese

Dauer: 60 min

Schwierigkeit: leicht

Portionen: 4

Zutaten



250 g ORYZA Wildreis

1 Papaya

150 g Kaiserschoten

Salz, Pfeffer

etwas Olivenöl

150 g Cottage Cheese

Minze, zum Garnieren

Zubereitung

1. Für den ORYZA Wildreis 1 Liter Wasser mit knapp einem Teelöffel Salz zum Kochen bringen. Den Reis hinzugeben und einmal umrühren. Bei kleiner Hitze den Reis im geschlossenen Topf ca. 45 Minuten sanft kochen lassen, bis etwa die Hälfte der Reiskörner aufgeplatzt ist. Überschüssiges Wasser am Ende abgießen und gut abtropfen lassen. Den Reis zurück in den Topf geben und auf der noch warmen Kochplatte ziehen lassen. Einmal kurz umrühren und ausdampfen lassen.

2. Währenddessen die Papaya schälen und längs halbieren. Entkernen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Die Zuckerschoten putzen, waschen und in kochendem Salzwasser kurz blanchieren. Kalt abschrecken, abtropfen lassen und anschließend in feine Streifen schneiden.

3. Den ORYZA Wildreis gemeinsam mit den Papayawürfeln und den Zuckerschoten vermischen und mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl abschmecken. Gemeinsam mit dem Cottage Cheese anrichten und nach Belieben mit Minze garnieren.