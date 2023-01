Würziges Fischcurry mit Reis

Fernweh ade!

Dauer: 2 h 20 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 4

Zutaten:



Für die Suppe:

2 Zwiebeln,

1 Apfel

2 EL Currypaste, gelb

Pflanzenöl zum Braten

1 Stängel Zitronengras

50 ml Weißwein;

zum Ablöschen

500 ml Kokosmilch

250 ml Fischfond

Salz, grob; aus der Mühle

1 TL Zucker,

2 Chilischoten

50 g Bohnen

Für den Reis

350 g Basmatireis,

Salz 1 Zimtstange,

1 Sternanis

Für das Gemüse:

100 g Baby-Mais

50 g Bambussprossen

50 g Zuckerschoten

Für den Fisch:

500 g Kabeljaufilet,

Salz Pfeffer, schwarz; aus der Mühle

Pflanzenöl zum Braten

Für die Dekoration:

3 Stängel Thai-Basilikum

3 Stängel Koriander

1 Limette; halbiert und in Scheiben geschnitten

Zubereitung

1. Zuerst sämtliches Gemüse waschen. Die Zwiebeln abziehen und mit einem scharfen Messer in feine Würfel schneiden. Den Apfel vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in grobe Stücke schneiden.

2. Nun einen großen Topf mit breitem Boden auf dem Herd erhitzen. Die Zwiebeln und die Apfelstücke zusammen mit der Currypaste in etwas Öl anrösten. Mit dem Messerrücken das Zitronengras kräftig andrücken (damit die ätherischen Öle freigesetzt werden können) und mit in den Topf legen.

3. Das Ganze mit dem Weißwein ablöschen und diesen etwas reduzieren lassen. Die Kokosmilch und den Fischfond angießen. Mit etwas Salz und dem Zucker würzen und eine halbe Stunde bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

4. Nun das Zitronengras entfernen und den Sud mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Chilischoten halbieren, das Kerngehäuse entfernen, fein schneiden und in den Sud geben. Die geputzten Bohnen dazugeben und mitköcheln lassen.

5. In der Zwischenzeit, den Reis zuerst mit kaltem Wasser zwei Mal waschen, in einen Topf geben und mit der 3-fachen Menge Wasser bedecken. Salzen, den Zimt, sowie den Sternanis dazugeben und mit etwas Biss 25-30 Minuten garen. Den Reis in einem Sieb abgießen und abtropfen lassen.

6. Für das Gemüse den Babymais längs halbieren und zusammen mit den Bambussprossen und den Zuckerschoten in den Sud geben. Diesen auf kleine Stufe drehen.

7. Den Fisch waschen, trockentupfen, mit Salz und Pfeffer würzen und in einer heißen Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten jeweils ca. 1 Minute leicht braun anbraten. Diesen nun mit in den Sud legen und ca. 6 Minuten gar ziehen lassen.

8. Das fertige Fischcurry in einer tiefen Schüssel servieren und mit dem Thai-Basilikum sowie dem Koriander dekorieren. Die Limettenscheiben in kleinen Schälchen mit kaltem Wasser daneben stellen.