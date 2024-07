× Zutaten-Potpourri: Spieß-Rezepte vom Grill

Grillspieße gehören zu einem ausgedehnten Barbecue einfach dazu – ob nun Gemüse, Fleisch oder Fisch ist ganz Ihrem Gusto überlassen!

Lamm-Halloumi-Spieße

Zutaten für 4 Personen

Für die Spieße:

2 Knoblauchzehen, 3 EL Olivenöl, 500 g Lammfilet, 250 g Halloumi, Salz, Pfeffer

Für die Sauce:

je 2 Stängel Koriandergrün, Petersilie und Minze, je 1 EL Zitronensaft und Weißweinessig, 4 EL Olivenöl, 1/2 TL Paprikapulver, Salz

Außerdem:

1 Avocado, 1 EL Limettensaft, 2 EL Sesam, 2 Hand voll Rucola, 1 Hand voll Kräuter, 1 rote Zwiebel, 200 g Kirschparadeiser, 100 g Kichererbsen aus der Dose

Zubereitung * LEICHT * 1 h 15 min

1. Für die Spieße den Knoblauch abziehen und kleinschneiden. Mit dem Öl in einer Schale mischen. Lammfilet trockentupfen und mit dem Halloumi in 2-3 cm große Stücke schneiden. Auf acht Metallspieße fädeln und in der Schale mit dem Knoblauchöl mischen. Abdecken und ca. 30 Minuten kalt marinieren. Inzwischen den Grill vorheizen.

2. Für die Kräutersauce Koriander, Petersilie und Minze waschen, trockenschütteln und Blätter abzupfen. Mit Zitronensaft, Essig und Olivenöl nicht zu fein pürieren. Mit Paprikapulver und Salz abschmecken und in eine Schale füllen.

3. Avocado halbieren, Kern entfernen und die Hälften nochmal längs halbieren. Die Spalten mit Limettensaft mischen und im Sesam wälzen. Rucola und Kräuter verlesen, waschen und trockenschütteln. Zwiebel abziehen und in feine Streifen schneiden. Kirschparadeiser waschen und halbieren. Alles zusammen mit den Kichererbsen auf einer Platte mischen.

4. Die Spieße auf dem Grill unter Wenden in 6-7 Minuten garen. Auf dem Salat anrichten und mit etwas Kräutersauce beträufeln. Übrige Sauce dazu reichen.

Melanzani-Sumach-Spieße auf Paradeiser-Paprika-Salat

Zutaten für 4 Personen

2 große Melanzani, 2 Bio-Zitronen, 2 EL Knoblauch-Olivenöl, 2 TL Sumach-Gewürz, Salz, Pfeffer, 2 EL geröstete Mandeln, 280 g Labneh oder griechisches Joghurt, 2 EL Olivenöl

Für den Salat:

400 g Kirschparadeiser, 1 Salzzitrone aus dem Glas, 1 große rote Chilischote, 1 Hand voll Petersilie, 1/2 Hand voll Minze, Salz, Pfeffer, 2 EL Rotweinessig, 3 EL Olivenöl

Zubereitung * LEICHT * 40 min

1. Einen Grill anheizen. Melanzani waschen, putzen und in grobe Stücke schneiden. Zitronen waschen und in Scheiben schneiden. Beides in einer Schüssel mit Knoblauchöl, 1 TL Sumach, Salz und Pfeffer vermischen und abwechselnd auf 8 gewässerte Holzspieße fädeln. Etwa 8 Minuten auf dem heißen Grill rundherum garen.

2. Für den Salat die Paradeiser waschen und halbieren. Das Innere der Salzzitrone entfernen und nur die Schale in sehr feine Streifen schneiden. Chili waschen und in sehr feine Streifen schneiden. Die Kräuter waschen und trockenschütteln.

3. Alle Salatzutaten in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer, Essig und Öl vermischen und auf 4 Tellern anrichten. Die fertigen Gemüsespieße darauf anrichten und mit den Mandeln bestreuen.

4. Den Labneh in ein Schälchen füllen. Mit restlichem Sumach bestreut und mit Olivenöl beträufelt zu den Spießen servieren.

Schweinefleisch-Spieße süß-pikant mit Apfelsalat

Zutaten für 4 Personen

Für die Spieße:

1 Schalotte, 2 Knoblauchzehen, 3 EL Sojaöl, 1 EL brauner Zucker, 1/2 TL Currypulver, 1-2 Msp. Cayennepfeffer, Salz, 4 EL Weißweinessig, 100 ml Apfelsaft, 500 g Schweinefilet oder -rücken, Koriandergrün für die Garnitur

Für den Apfelsalat:

100 g Joghurt, 3-4 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 1 Msp. Currypulver, 1 Karotte, 1 Stück Knollensellerie, 3-4 Äpfel, 40 g Walnusskerne

Zubereitung * LEICHT * 35 min

1. Die Schalotte und den Knoblauch schälen und sehr fein hacken. In 2 EL heißem Öl andünsten. Mit Zucker bestreuen und leicht karamellisieren, dann mit Curry, Cayennepfeffer und Salz würzen und mit Essig und Apfelsaft ablöschen. Die Marinade ca. 10 Minuten halb zugedeckt leise köcheln lassen, bis sie sämig ist. Vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen.

2. Inzwischen für den Salat Joghurt mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Curry verrühren. Mit wenig Wasser dickflüssig verdünnen und abschmecken. Die Karotte und den Sellerie schälen und in feine Julienne schneiden. Die Äpfel waschen, das Kernhaus herausstechen und das Fruchtfleisch in feine Scheiben schneiden. Auf einer Platte arrangieren, Karotten und Sellerie dazugeben, alles mit dem Dressing beträufeln und mit Walnüssen bestreuen.

3. Das Fleisch abbrausen, trockentupfen und in ca. 4 cm große Würfel schneiden. Mit der Marinade und 1 EL Öl mischen und die Fleischwürfel auf Grillspieße stecken. Auf dem heißen Grill rundherum in ca. 5 Minuten braun grillen. Mit dem Salat anrichten und alles mit Korianderblättchen bestreut servieren.

Lachs-Spieße

Zutaten für 4-6 Personen

2 Bio-Zitronen, 600-750 g Lachsfilet, Salz, Pfeffer, 2 EL Olivenöl, 1 EL Öl für den Rost, 3 EL gerösteter Sesam, 1 TL Salzflocken, je 1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel und Koriander, 1 EL gehackte Kräuter, 1/4 TL Chiliflocken, 1 Bio-Zitrone zum Servieren, frische Oreganoblättchen zum Garnieren

Zubereitung * LEICHT * 45 min

1. Grill anheizen. 12 Holzspieße ca. 30 Minuten kalt wässern. Für die Spieße die Zitronen heiß waschen, trocken tupfen und in dünne Scheiben schneiden. Den Lachs waschen, trocken tupfen, in 3-4 cm große Würfel schneiden, salzen und pfeffern. Jeweils 4 Lachswürfel abwechselnd mit 3 auf die Hälfte zusammengeklappten Zitronenscheiben auf 2 Spieße stecken, dabei mit Lachs abschließen. Die Spieße dünn mit Olivenöl bepinseln.

2. Den Grillrost leicht ölen, die Lachsspieße auflegen und unter Wenden 6-8 Minuten grillen, bis der Fisch gerade gar ist. Inzwischen den Sesam in einer kleinen Schüssel mit Salzflocken, Kreuzkümmel, Koriander, Kräutern und Chiliflocken mischen.

3. Die Lachsspieße vom Grill nehmen, auf ein Brett oder eine Platte legen und mit der Sesam-Würzmischung bestreuen. Zum Servieren die Zitrone heiß waschen, trocken tupfen und halbieren. Die Spieße mit den Zitronenhälften und frischem Oregano garnieren und servieren.

