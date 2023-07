Diese Sommerrollen bringen Abkühlung auf den Teller

Gemüse, Fleisch und Fisch – ganz egal, wonach Ihnen im Moment ist. Der im Reispapier gewickelte Zutatenmix wird Ihnen garantiert munden! Wir haben drei Rezepte für Sie vorbereitet:

Sommerrollen mit Lachs

Dauer: 45 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 4

Zutaten

150 g Reisnudeln

2 Karotten, 1/2 kleine Gurke

1 kleine Paprika, grün

1 kleine Paprika, rot

1 Handvoll Koriandergrün

2 Zweige Minze, 1 Chilischote, rot

4 Halme Schnittknoblauch

200 g Räucherlachs

16 Blätter Reispapier; quadratisch, 18-20 cm

3 EL Sojasauce, hell

3 EL Limettensaft

1 TL Zucker, braun

Zubereitung

1. Reisnudeln nach Packungsangabe bissfest garen, abgießen, abschrecken und sehr gut abtropfen lassen. Karotten schälen und in dünne Stifte schneiden. Gurke waschen, längs halbieren, entkernen und ebenfalls in Stifte schneiden. Paprikaschoten waschen, putzen und in schmale Streifen schneiden. Kräuter verlesen, waschen und trockenschütteln. Nach Belieben kleiner zupfen. Lachs in 3-4 cm breite Streifen schneiden.

2. Eine flache Schale, etwas größer als das Reispapier, mit Wasser füllen und bereitstellen. Reispapierblätter darin 1/2-1 Minute einweichen. Herausnehmen, auf ein Geschirrtuch legen und mit einem zweiten Tuch trockentupfen. Etwas Gemüse darauflegen, dabei an einer Kante bündig anlegen. Nudeln, Lachs und Kräuter zufügen. Den gegenüberliegenden freien Rand des Reispapiers über die Füllung schlagen und alles kompakt aufrollen.

3. Für den Dip die Sojasauce mit Limettensaft und Zucker vermengen. Chili waschen, putzen, fein hacken und unterrühren. Die fertigen Röllchen anrichten und mit dem Dip servieren.

Rainbow Summer Rolls

Dauer: 60 min + 12 h Ruhen │ Schwierigkeit: leicht │ Portionen: 4

Zutaten

Für den Dip:

125 g Cashewkerne

3 EL Sojasauce

1-2 EL Fischsauce

100 g Kokosjoghurt

75 ml Reisdrink

1/2 TL Orangenabrieb, Bio

1/2 TL Zitronenabrieb, Bio

3 EL Zitronensaft

1 Msp. Kreuzkümmelpulver

1 Msp. Ingwerpulver, Salz

Pfeffer, schwarz Cayennepfeffer

Sesam; hell und schwarz, zum Bestreuen

Koriander; für die Garnitur

Minze; für die Garnitur

Für die Rollen:

100 g Glasnudeln

1 kleine Rote Rübe, rot-weiß

Salz, 2 Karotten

1 Avocado

1/2 Hand voll Koriandergrün

1/2 Handvoll Minze

200 g Rotkraut

150 g Räuchertofu

1 EL Sesamöl

8 Blätter Reispapier; 22 cm ø

1 EL Sesam, schwarz

Zubereitung

1. Für den Dip die Cashewkerne mit Wasser bedecken und über Nacht einweichen. Am nächsten Tag abgießen und abtropfen lassen. Mit den übrigen Zutaten in einen Mixer geben und fein pürieren. Den Dip abschmecken und kalt stellen.

2. Für die Rollen die Glasnudeln in einer Schüssel mit kochendem Wasser bedecken und etwa 10 Minuten ziehen lassen, bis sie weich sind. Anschließend in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und mit der Küchenschere in etwa 5 cm lange Stücke schneiden.

3. Rote Rübe schälen, in hauchdünne Scheiben schneiden, diese in kochendem Salzwasser 1 Minute blanchieren. Abgießen, abschrecken und gut trockentupfen. Karotten schälen und in dünne Stifte schneiden. Avocado schälen, halbieren, vom Kern befreien und in Streifen schneiden. Koriandergrün und Minze waschen, trockenschleudern und die Blätter abzupfen.

4. Rotkraut putzen, waschen und in feine Streifen hobeln. Tofu in mundgerechte Streifen schneiden und in heißem Öl anbraten.

5. Eine flache Schale, etwas größer als die Reispapierblätter, mit Wasser füllen. Daneben ein Küchentuch ausbreiten und ein zweites Tuch bereit legen. Die Blätter einzeln in das Wasser tauchen und etwa 1 Minute einweichen. Dann vorsichtig auf dem Tuch ausbreiten und mit dem zweiten Tuch trockentupfen.

6. Die weichen Reisblätter mittig jeweils mit etwas Gemüse, Nudeln, Tofu, Rote Rübe, Kraut und Kräutern belegen und mit etwas Sesam bestreuen. Das Reispapier seitlich einschlagen und längs aufrollen.

7. Die Rollen nach Belieben in der Mitte halbieren und auf Tellern anrichten. Den Dip mit Sesam, Kräutern und nach Belieben mit Orangen- und Zitronenabrieb bestreuen und separat dazu reichen.

Sommer-Rollen mit Huhn

Dauer: 35 min │ Schwierigkeit: leicht │ Portionen: 4

Zutaten

300 g Hühnerbrust

500 ml Geflügelfond

100 ml Sojasauce

1 Maiskolben; vorgegart

16 Blätter Minze

4 Blätter Kopfsalat

2 kleine Rote Rüben; gekocht

1 Paprika, rot

1 Karotte

16 Blätter Reispapier

2 EL Reisessig

1 EL Ingwer; frisch gerieben

Minze; für die Garnitur

Zubereitung

1. Hühnerfleisch mit kaltem Wasser abbrausen und trockentupfen. Fond aufkochen, das Fleisch hineinlegen, einen Deckel aufsetzen und bei niedriger Hitze in ca. 12 Minuten garen.

2. Herausnehmen, abtropfen und abkühlen lassen. Dann kleinschneiden und mit 3 EL Sojasauce verrühren. Bis zur Verwendung ziehen lassen.

3. Eine Grillpfanne vorheizen und den Maiskolben von allen Seiten ca. 8 Minuten grillen. Abkühlen lassen und die Körner vom Strunk schneiden.

4. Minzblätter waschen und trockenschütteln. Kopfsalat waschen und ebenfalls trockenschütteln. Salatblätter vierteln. Rote Rübe in Stifte schneiden. Paprikaschote waschen, putzen und in Streifen schneiden. Karotte schälen und in Stifte schneiden.

5. Jeweils 1 Blatt Reispapier in kaltes Wasser tauchen und kurz einweichen , dann auf einem feuchten, sauberen Küchentuch auslegen. Je 1 Minzblatt, 1 Salatblatt, etwas Huhn, Rote Rübe, Paprika und Karotten mittig quer am unteren Rand darauf geben.

6. Die Seiten einschlagen und alles fest aufrollen. Auf einen Teller geben und mit einem weiteren feuchten Tuch abdecken. Weiter so verfahren bis alles aufgebraucht ist und 16 kleine Rollen entstanden sind.

7. Restliche Sojasauce, Essig und Ingwer verrühren und in ein Schälchen füllen. Die Rollen zusammen mit der Sauce und extra Minze garniert servieren.