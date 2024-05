× Fingerfood: Snack-Rezepte für das große Get-together

Was gibt es Schöneres als eine riesige Auswahl an hübsch angerichteten Häppchen und Dips zum beherzten Zugreifen? Natalie Thomson präsentiert in diesem Kochbuch ihre besten Ideen für Food Boards!

Käse-Tasting-Board

© Snack Boards (ars vivendi Verlag) / Andrew Burton ×

Zutaten für 6-8 Personen

200 g Blauschimmelkäse, serviert mit Hafer-Kräckern, Walnusskernen und Honig

200 g gereifter Cheddar, serviert mit Frucht-Nuss-Kräckern (siehe unten) und blauen Trauben

200 g Ziegenkäse, serviert mit Kohle-Kräckern und frischen, geviertelten Feigen

200 g Brie, serviert mit Baguette und Birnenscheiben

200 g gereifter Gouda, serviert mit Weizen-Kräckern und getrockneten Marillen

200 g Manchego, serviert mit Roggen-Kräckern und Membrillo (Quittenbrot)

Frucht-Nuss-Kräcker: 120 g Weizenmehl, 1 TL Backpulver, ½ TL Salz, 2 EL brauner Zucker, 225 ml Vollmilch (leicht erwärmt), 40 g Honig, 100 g Rosinen, 100 g Kürbiskerne, 100 g Haselnusskerne, 1 TL getrockneter Thymian

Zubereitung

1. Für die Frucht-Nuss-Kräcker den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen und 6-8 Mini-Kastenformen mit Backpapier auslegen. In einer großen Schüssel Mehl, Backpulver, Salz und Zucker mischen. Mit einem Handrührgerät die Milch unter ständigem Rühren allmählich zufügen, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Alternativ eine Küchenmaschine mit dem Schneebesenaufsatz verwenden.

2. Die restlichen Zutaten vorsichtig unterheben. Die Kastenformen zu zwei Dritteln mit der Masse füllen. Im vorgeheizten Ofen 25-30 Minuten backen, bis der Teig schön aufgegangen ist und sich fest anfühlt.

3. In den Formen vollständig abkühlen lassen, dann herausnehmen, in Frischhaltefolie wickeln und 3-4 Stunden einfrieren. Den Ofen auf 160 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die gefrorenen »Küchlein« mit einem Brotmesser in feine Scheiben schneiden.

4. Die Scheiben nebeneinander auf ein Backblech legen und 15-20 Minuten backen, bis sie trocken und kross sind, dabei nicht anbrennen lassen. Abkühlen lassen und in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahren. So sind die Kräcker bis zu 2 Wochen haltbar.

5. Zum Anrichten eine mittelgroße Servierplatte oder ein mittelgroßes Brett wählen, möglichst lang und schmal. (Ziel ist es, die einzelnen Käsesorten mit den begleitenden Zutaten in Gruppen zu präsentieren, sodass zu erkennen ist, welche Elemente zusammengehören.) Die Käsesorten mit Abstand entlang des Boards platzieren und die zugehörigen Begleiter daneben arrangieren, dabei die Gruppen separat halten.

Tipp: Wie wäre es, eine Liste der Käsesorten mit den entsprechenden Begleitern zu schreiben, sodass Ihre Gäste nachlesen können, was zusammengehört? Fragen Sie doch auch nach den Lieblingskombinationen Ihrer Gäste.

Bruschetta-Board

© Snack Boards (ars vivendi Verlag) / Andrew Burton ×

Zutaten für 4-6 Personen

1 Portion Rote Tapenade (siehe unten), 5-6 Paradeiser (gewürfelt), 1 rote Zwiebel (fein gewürfelt), 1 Handvoll Basilikumblättchen (zerpflückt), Salz, 200 gTK-Dicke Bohnen (blanchiert und ledrige Haut entfernt, oder aus dem Glas, abgetropft), 100 g Ricotta, 20-30 Olivenöl-Crostini, 100 g Blauschimmelkäse (zerbröckelt), 100 g Brie (in Scheiben geschnitten), 100 g Manchego (in Scheiben geschnitten), 100 g Mozzarellabällchen, 75 g Pancetta (kross gebraten), 75 g Prosciutto, 75 g Salami, Apfel- und Birnenscheiben, 1 Glas Basilikum-Pesto, 1 Glas Chutney

Rote Tapenade: 3 Knoblauchzehen (geschält), 50 g Walnusskernhälften (geröstet), 50 g Parmesan (gerieben), 350 g gegrillte Paprika aus dem Glas, 50 g sonnengetrocknete Paradeiser in Olivenöl, 2 EL natives Olivenöl extra, Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

1. Die Rote Tapenade zubereiten: Knoblauch, Walnusskerne und Parmesan in der Küchenmaschine grob hacken. Geröstete Paprika und sonnengetrocknete Paradeiser zufügen und alles fein zerkleinern. Das Olivenöl untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. In eine Schüssel füllen und sofort servieren oder bis zu 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren.

2. In einer Schüssel Paradeiser, rote Zwiebeln und Basilikum mischen und mit 1 Prise Salz würzen. In einer weiteren Schüssel dicke Bohnen, Ricotta und 1 Prise Salz vermischen.

3. Zum Anrichten die Schüsseln mit dem Gemüse und eine Schüssel Tapenade auf ein mittelgroßes Tablett oder eine mittelgroße Servierplatte stellen. Die anderen Elemente rundherum verteilen, in Schüsseln oder ausgebreitet, sodass der Boden des Tabletts möglichst gut bedeck ist. Sofort servieren.

Tipp: Etwas Zitronensaft über die Apfel- und Birnenscheiben träufeln, damit sie nicht braun anlaufen.

Tapas-Board

© Snack Boards (ars vivendi Verlag) / Andrew Burton ×

Zutaten für 4-6 Personen

1 Portion Rotwein-Honig Chorizo (siehe unten), 1 EL Olivenöl (plus mehr zum Beträufeln), 12 Padron-Paprikaschoten, Salz, 500 g spanische Kartoffeltortilla (in Stücke geschnitten), 8-12 Scheiben Ciabatta (geröstet), 3 große Paradeiser (gerieben), 400 g spanischer Aufschnitt (z.B. Lomo, Serrano-Schinken oderJamon Iberico), 600 g spanischer Käse (z. B. Manchego, in Scheiben geschnitten), Membrillo (Quittenbrot), mit Mandeln gefüllte grüne Oliven

Rotwein-Honig-Chorizo: 250 g Chorizo (in Scheiben geschnitten), 100 ml Rotwein, 2 ELHonig

Zubereitung

1. Für die Zubereitung der Rotwein-Honig-Chorizo die Wurstscheiben nebeneinander auf den Boden einer großen Pfanne legen und auf niedriger Stufe erhitzen, bis das Fett austritt. Die Temperatur erhöhen und die Chorizo kross braten und durcherhitzen. Mit dem Rotwein ablöschen. Vorsicht, dabei kann es spritzen und aufflammen. Während der Wein reduziert, die Pfanne schwenken, bis der Wein fast vollständig verdampft ist. Den Honig zufügen und sobald die Mischung Blasen wirft, den Herd ausstellen. Leicht abkühlen lassen, dann die ChorizoScheiben in den Bratensäften wenden.

2. Das Olivenöl in einer mittleren Pfanne auf hoher Stufe erhitzen, die Padron-Schoten zufügen und unter gelegentlichem Rühren 6-8 Minuten braten, bis sie zart und rundherum gebräunt sind. Mit 1 Prise Salz abschmecken.

3. Zum Anrichten die Chorizo-Scheiben mit ihren Bratensäften in eine hitzebeständige Schüssel füllen und auf einem mittelgroßen Tablett oder Brett platzieren, mit Fonduegabeln oder Löffeln zum Servieren. Die Padron-Schoten in einer separaten Schüssel dazustellen und die Tortilla auf einem kleinen Teller präsentieren.

4. Die Ciabatta-Scheiben auf dem Board verteilen, die geriebenen Paradeiser darauflöffeln, mit Olivenöl beträufeln und abschließend mit 1 Prise Salz würzen. Die übrigen Zutaten auf dem Brett arrangieren, die Oliven in einem Schüsselchen dazugeben und sofort servieren.

© Snack Boards (ars vivendi Verlag) / Andrew Burton

Fingerfood aus aller Welt zum gemeinsamen Genießen. ars vivendi Verlag/ 24,90 Euro