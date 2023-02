Die gefüllte Nudelspezialität aus der italienischen Küche.

Dauer: 2 h

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 4-6

Zutaten

350 g Mehl; und zum Arbeiten

3 Eier,

Salz,

2 EL Olivenöl

1 Eiweiß; zum Bepinseln



Für die Füllung:

125 g Mascarpone

125 g Frischkäse

1 TL Zitronenabrieb

2 Eigelb

Salz, Pfeffer



Außerdem:

70 g Haselnüsse

1 Zwiebel,

60 g Butter

1 TL Staubzucker

4 Feigen

100 g Prosciutto;

in Scheiben

1 EL Olivenöl

4 Stängel Salbei; gewaschen

Salz, Pfeffer

30 g Parmesan; gehobelt

Zubereitung

1. Das Mehl auf die Arbeitsfläche sieben und in die Mitte eine Mulde eindrücken. Die Eier in einer Schüssel verquirlen, salzen, mit dem Olivenöl in die Mulde gießen und das Mehl vom Rand her mit den Fingern nach und nach untermischen.

2. Den Teig gut durchkneten, bis er geschmeidig und glatt ist. Nach Bedarf die Mehlmenge leicht variieren oder etwas Wasser einarbeiten. Den Teig ca. 30 Minuten abgedeckt ruhen lassen.

3. Für die Füllung Mascarpone und Frischkäse in eine Schüssel geben und mit dem Zitronenabrieb und dem Eigelb glatt verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken.

4. Den Teig portionsweise auf einer bemehlten Arbeitsfläche oder mit der Nudelmaschine dünn ausrollen. Je eine Teighälfte mit verquirltem Eiweiß bepinseln und im Abstand von 4-5 cm 1 TL Füllung daraufsetzen.

5. Die zweite Teighälfte darüberlegen und rings um die Füllung gut andrücken. Anschließend runde Ravioli (6-8 cm ø) ausschneiden oder -stechen. Abgedeckt auf einem bemehlten Brett kurz ruhen lassen.

6. Inzwischen die Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten, abkühlen lassen und grob hacken. Zwiebel abziehen, halbieren und in dünne Streifen schneiden.

7. In einer Pfanne 1 EL Butter erhitzen und die Zwiebel darin ca. 10 Minuten hellgelb anschwitzen, mit dem Staubzucker bestäuben und goldgelb karamellisieren. Die Feigen waschen, putzen, halbieren und in Spalten schneiden.

8. Den Schinken in Streifen schneiden und in einer Pfanne im Olivenöl knusprig braten. In einer weiteren Pfanne die restliche Butter erhitzen und leicht bräunen. Vom Salbei die Blätter abzupfen und darin knusprig braten.

9. In einem Topf reichlich Salzwasser aufkochen und die Ravioli darin garen, bis sie an die Oberfläche steigen, dann herausnehmen, abtropfen lassen und auf einer Platte anrichten. Die Feigen, den Prosciutto und die gehackten Haselnüsse darüber verteilen, alles mit der Salbeibutter beträufeln und mit Parmesanspänen bestreut servieren.