Melanzani-Lasagne mit Bulgur und Paradeiser

Italiens Liebling, raffiniert verpackt!

Soulfood aus dem Ofen – aber gesund! Für den Sommer ist diese leichte Gemüse-Variante perfekt!

Dauer: 1 h 20 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 4

Zutaten

4 Melanzani

Olivenöl; zum Bestreichen

200 g Bulgur

6 Paradeiser

2 Zwiebeln, rot

3 Schalotten

2 Knoblauchzehen

4 EL Rapsöl

2 TL Paprikapulver, edelsüß

1/2 TL Kreuzkümmel

Salz

Pfeffer; schwarz

Meersalz; zum Bestreuen

Zubereitung

1. Die Melanzani waschen, putzen und aus jeder Melanzani in Längsrichtung 3 möglichst gleich große Scheiben von ca. 1 cm Dicke herausschneiden. Die Abschnitte anderweitig verwenden. Die Scheiben auf beiden Seiten mit Olivenöl bepinseln und portionsweise in einer Grillpfanne braten, bis sie ein Grillmuster bekommen ­haben.

2. Den Bulgur nach Packungsanleitung garen, abgießen und abtropfen lassen. Die Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Rote Zwiebeln abziehen und ebenfalls in Scheiben schneiden.

3. Schalotten und Knoblauch abziehen und fein ­würfeln. Schalotten und Knoblauch in einer Pfanne im heißen Rapsöl glasig ­anschwitzen, den Bulgur hinzufügen und mit Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer kräftig würzen. Die Pfanne schwenken, bis sich alle Zutaten vermischt haben und dann vom Herd ziehen.

4. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Melanzani, Bulgur, rote Zwiebeln und Paradeiser zu 4 ovalen Lasagne schichten, mit etwas Meersalz bestreuen und im Backofen ca. 25 Minuten garen.