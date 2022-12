Trüffel-Fondue mit Ofenkartoffeln

Gemeinsam genießen? Nie funktioniert das Familienessen besser, als rund um den Fonduetopf oder das Raclette - jeder „kocht“ sich selbst und alle sind glücklich!

Noch besser wird das klassische Schweizer Fondue, wenn schwarzes Trüffel-Carpaccio in den Käseschmelz gerührt wird.

Portionen: 4

Zutaten

Für die Kartoffeln:

800 g kleine Frühkartoffeln

(z. B. Sorte Amandine)

5 EL Olivenöl

Kräutersalz oder Meersalz

Für das Fondue:

200 g Gruyère, 400 g Emmentaler

200 g Appenzeller (mild oder

extra würzig oder gemischt)

320 ml trockener Weißwein

2–3 Knoblauchzehen

1 EL Maisstärke, Salz

4 cl Kirschwasser, Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft

1 Msp. geriebene Muskatnuss

Außerdem:

90 g Trüffel-Carpaccio

(in Öl, Glas)

½ oder 1 ganzer

Trüffel (nach Belieben)

Zubereitung

1. Die gewaschenen Kartoffeln in reichlich Salzwasser 7–10 Minuten bissfest kochen. Die gekochten Kartoffeln durch ein Sieb abseihen und ein wenig auskühlen lassen. Den Backofen auf 210 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen und die Kartoffeln in eine ausreichend große Form geben. Öl und Salz zu den Kartoffeln geben und alles gründlich miteinander vermengen. Die Kartoffeln mit Abstand zueinander 15–17 Minuten im heißen Ofen (Mitte) garen, bis sie goldbraun sind. Nach der Hälfte der Backzeit mit einem Löffel einmal wenden.

2. Währenddessen das ¬Fondue herstellen: Käse grob reiben und zusammen mit

der Stärke in den Fonduetopf geben. Die flüssigen Zutaten dazu gießen. Alles langsam unter Rühren aufkochen

und zum Schmelzen bringen. Das Fondue mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Nach Geschmack mit frisch gehobeltem Trüffel

verfeinern. Das Fondue auf dem Rechaud warm halten und dazu die Ofenkartoffeln genießen.