Chicorée-Cremesuppe mit Hering-Erdapfelsalat

Mit dieser Suppe wird der Heringsschmaus zum Augenschmaus!

Zubereitung

1. Den Erdapfel schälen, waschen, in ca. 1 cm große Würfel schneiden und in Salzwasser 10-15 Minuten garen, anschließend abgießen und abtropfen lassen. Die Heringfilets klein würfeln. Thymian und Lorbeerblatt waschen.

2. Die Milch mit dem Räucherhering, Thymian und Lorbeerblatt in einem Topf aufkochen, beiseitestellen und zugedeckt 10-15 Minuten ziehen lassen. Inzwischen den Chicorée waschen, putzen und in Stücke schneiden.

3. In einem Topf die Butter erhitzen und den Chicorée darin hell anschwitzen, salzen, pfeffern und im Hühnerfond ca. 15 Minuten köcheln lassen. Die Milch mit dem Hering durch ein Sieb passieren und die Hälfte mit dem Obers zu der Suppe geben. Alles mit dem Mixstab fein pürieren.

4. Die Stärke mit etwas kaltem Wasser anrühren, in die Suppe geben und diese nochmals kurz aufkochen lassen. Die Chicorée-Cremesuppe abschmecken, in Teller verteilen und jeweils 1/4 der Erdapfel-Hering-Mischung in die Mitte geben. Die Suppe mit Dillspitzen garnieren und mit Chili bestreut servieren.