Kokosreis mit Huhn und Avocado

Bloggerin Cina Risberg beweist: Kochen für eine Person lohnt sich und ist weniger aufwendig als man meint. Die Autorin bietet in ihrem Buch "Mittags gut kochen für eine Person" (Stiebner Verlag) eine Fülle an kreativen, internationalen, abwechslungsreichen und schnellen Rezeptideen!

Zubereitung

1. In einer mittelgroßen Pfanne das Öl stark erhitzen. Den Reis hineingeben und auf mittlere Hitze herunterschalten. Die Kokosraspel einstreuen und zusammen mit dem Reis 2–3 Minuten anbraten, dann in der Pfanne zur Seite schieben.

2. Das Huhn in die Pfanne geben und 2 Minuten braten, währenddessen Sojasauce, Sesamöl und Reisessig mischen. Die Sojasaucenmischung über das Huhn geben und noch 1 Minute braten.

3. Die Pfanne beiseitestellen und Avocado und Frühlingszwiebel klein schneiden.

4. In einer Schüssel anrichten. Frühlings­zwiebeln und eventuell 1 TL gerösteten Sesam darüberstreuen. Nach Geschmack salzen und pfeffern.

Tipp. Fertige Teriyaki-Sauce statt Sojasauce, Sesam und Reisessig.

Gut vorbereitet. Ein paar Hühnerbrüste in leicht gesalzenem Wasser 15 Minuten kochen. Aus dem Wasser nehmen, mit Backpapier bedecken und mit einem Nudelholz vorsichtig etwas plätten, damit sich das Fleisch leicht auseinanderziehen lässt. Einzelne Portionen in Tüten geben und einfrieren.