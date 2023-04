Marmorierte Kränze

Ein süßer Osterklassiker!

Zubereitung

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben und in der Mitte eine Mulde formen. Den Germ hineinbröckeln, den Zucker und 200 ml Milch dazugeben. Mit ein wenig Mehl zu einem Vorteig verrühren und abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.

2. Anschließend Butter, restlichen Zucker, Ei und Salz zugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten, der nicht mehr am Schüsselrand kleben bleibt. Evtl. die Mehlmenge etwas variieren. Die Hälfte abnehmen und das Kakaopulver mit der 1–2 EL Milch unterkneten. Beide Teige abgedeckt weitere ca. 45 Minuten gehen lassen.

3. Beide Teige jeweils in 8 Stücke teilen. Diese jeweils halbieren und zu Strängen (ca. 15 cm) formen. Zweifarbig umeinanderschlingen und zu einem Kranz formen. Auf zwei mit Backpapier

belegte Backbleche legen. Weitere ca. 15 Minuten

abgedeckt gehen lassen.

4. Den Ofen auf 170 °C Umluft vorheizen. Das Eigelb mit dem Obers verrühren und auf den Teig pinseln. Mit den Mandeln bestreuen und im Ofen 20–25 Minuten goldbraun backen. Vor dem Servieren auskühlen lassen.