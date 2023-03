Osterkekse

Ganz ohne tierische Produkte

Zubereitung

1. Das Mehl mit dem Zucker, Vanillezucker, Salz und den Mandeln vermischen, auf einer Arbeitsfläche anhäufen und mittig eine Mulde eindrücken. Die kalte Pflanzenbutter in kleinen Stücken dazugeben und mit einer Teigkarte unterhacken.

2. Noch ca. 50 ml kaltes Wasser hinzufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder kaltes Wasser einarbeiten. In Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten kühlstellen.

3. Den Backofen auf 180°C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig ca. 3 mm dünn ausrollen und mit einem Ausstecher Eierplätzchen (ca. 5 cm Höhe) ausstechen. Auf das Blech legen und im Ofen in 10-12 Minuten goldgelb backen. Anschließend vorsichtig vom Blech nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

4. Den Staubzucker mit dem Zitronensaft und 1-2 EL Wasser zu einem glatten, zähflüssigen Guss verrühren. Ca. 1/5 abnehmen und in eine Papierspritztüte füllen. Den übrigen Guss halbieren, in Schälchen geben und jeweils mit Lebensmittelfarbe in der gewünschten Intensität einfärben.

5. Die Hälfte der Eierkekse mit dem pfirsichfarbenen, die andere mit dem grünen Guss bestreichen und diesen etwas antrocknen lassen. Den Rand jeweils mit einer dünnen Linien aus weißen Zuckerguss verzieren und noch einige Punkte auf die Kekse spritzen. Diese mit Zuckerdekor und -perlen verzieren und den Guss vor dem Servieren vollständig trocknen lassen