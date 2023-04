Osterstriezel

Das beliebteste Ostergebäck.

Zubereitung

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde eindrücken. Den Germ hineinbröckeln, die Milch zugießen und mit 1 EL Zucker sowie ein wenig Mehl vom Rand verrühren. Den Vorteig abgedeckt ca. 25 Minuten gehen lassen.

2. Anschließend das Eigelb, Kronenöl mit Buttergeschmack, den restlichen Zucker, Vanillezucker und Salz in die Schüssel geben und alles zu einem glatten Teig verkneten, der sich gut vom Schüsselrand löst. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Milch einarbeiten. Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.

3. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig halbieren, zu Strängen formen und diese zu einem Zopf umeinander schlingen. Die Enden nach unten einschlagen und gut andrücken. Den Zopf auf das vorbereitete Blech geben und mit einem Tuch bedeckt nochmals ca. 20 Minuten gehen lassen.

4. Das Eigelb mit dem Obers verrühren, die Oberfläche damit bepinseln und den Zopf im Ofen in 25–30 Minuten goldbraun backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, abkühlen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

5. Den Staubzucker mit dem Zitronensaft und 2 TL Wasser zu einem Guss verrühren und die Oberfläche damit bestreichen. Die Glasur antrocknen lassen und den Osterzopf noch mit gelben und blauen Zuckereiern und Essblüten garnieren. Die Glasur vor dem Anschneiden vollständig trocknen lassen.