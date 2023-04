Ein süßer Osterklassiker.

Zubereitung

1. Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde eindrücken, 1 TL Zucker mit dem zerbröselten Germ hineingeben und mit 2–3 EL Milch verrühren. Abgedeckt ca. 15 Minuten ruhen lassen.

2. Restlichen Zucker, übrige Milch, Vanillezucker, Ei, Butter und Salz dazugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Nochmals ca. 45 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort ruhen lassen, bis der Teig in etwa das doppelte Volumen erreicht hat.

3. Den Teig auf wenig Mehl dünn und rechteckig (ca. 20x30 cm) ausrollen. Die Himbeerkonfitüre darauf verstreichen und alles von der Längsseite her kompakt einrollen. Die Rolle längs durchschneiden und die beiden Stränge ineinander verdrehen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Mit einem feuchten Tuch bedecken und ca. 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen.

4. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Ei mit 1–2 EL Wasser verquirlen und den Zopf damit bepinseln. Die Pistazien aufstreuen und den Zopf ca. 30 Minuten im Ofen goldbraun backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen und auf einem Kuchengitter erkalten lassen. Nach Belieben mit

Zuckereiern garnieren.