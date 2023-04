Tortilla mit Paradeiser- Kapern-Salat

Bloggerin Cina Risberg beweist: Kochen für eine Person lohnt sich und ist weniger aufwendig als man meint. Die Autorin bietet in ihrem Buch "Mittags gut kochen für eine Person" (Stiebner Verlag) eine Fülle an kreativen, internationalen, abwechslungsreichen und schnellen Rezeptideen!

Zubereitung

1. Paradeiser vierteln und Kapern grob hacken. Mit gehackter Petersilie, fein gehacktem Knoblauch und Zitronenschale mischen. Olivenöl und Zitronensaft darübergießen und nach Geschmack salzen und pfeffern.

2. Die Erdäpfel in zentimeterdicke Scheiben schneiden. Die Eier und 1 EL Wasser mit Salz und schwarzem Pfeffer verrühren.

3. Das Olivenöl in einer mittelgroßen Pfanne erhitzen und die Erdäpfel hineinlegen. 1 Minute anbraten, dann die Ei-Mischung darübergießen und auf mittlere Hitze herunterschalten. Sanft in der Pfanne herumstochern, damit das Ei gleichmäßig gebraten wird.

4. Die Tortilla vom Herd nehmen, wenn das Ei noch cremig ist. In der Mitte zusammenfalten und zusammen mit dem Salat auf einem Teller anrichten.