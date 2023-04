Walnusskranz

Ein süßer Osterklassiker!

Zubereitung

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben und mit der Trockenhefe, dem Zucker, Vanillezucker und Salz mischen. Die lauwarme Milch, das Ei und die Butter dazugeben und alles in 7–10 Minuten mit dem Knethaken der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Milch einarbeiten. Den Teig zur Kugel formen, in eine Schüssel legen und mit einem Tuch bedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.

2. Für die Füllung die Marzipanrohmasse fein reiben und mit den gemahlenen und gehackten Walnüssen, der Butter, Honig, Zucker und Zimt im Mixer zu einer streichfähigen Masse verarbeiten. Bei Bedarf noch etwas Butter oder Milch einarbeiten.

3. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche nochmals gut durchkneten und zu einem Rechteck (ca. 35 x 60 cm) ausrollen. Den Teig gleichmäßig mit der Nussmasse bestreichen, dabei ringsum einen ca. 1 cm breiten Rand frei lassen, dann von der langen Seite her aufrollen.

4. Die Rolle längs halbieren, beide Teigstränge umeinander schlingen und zu einem Kranz zusammenlegen. Die Enden vorsichtig zusammendrücken, den Germkranz auf das vorbereitete Blech legen und nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen.

5. Den Kranz im Ofen ca. 40 Minuten backen. Herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Die Marillenkonfitüre mit 2 EL Wasser verrühren, den Kranz damit bestreichen und vor dem Servieren auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.