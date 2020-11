Zutaten für 4 Personen



2 Handvoll Semmelwürfel 2 EL Alsan Margarine Veganes Nougat (etwa Nougatcreme-Knödel von Manner) Kartoffelteig Staubzucker Salz ZUBEREITUNG Die Semmelwürfel in einer Pfanne mit veganer Margarine anrösten und beiseitestellen. Das vegane Nougat in Kugeln mit ca. 2 cm Durchmesser rollen und mit Kartoffelteig ummanteln. Mit nassen Händen schöne Bälle formen. Anschließend in kochendes Salzwasser geben und etwa 10 Minuten köcheln lassen bis die Knödel an der Wasseroberfläche aufschwimmen. Die Knödel entnehmen und in den gerösteten Bröseln wälzen. Mit Staubzucker anrichten.